İbadette de ayrıcalık: Yurttaşa kura, dosta seyahat

Kuraya girmeden hacca giden yurttaşları Suudi makamlara şikayet ettiği öne sürülen Diyanet’in, ayrıcalıklı vize ile eş, dost, akrabayı birden fazla kez Suudi Arabistan’a taşıdığı ortaya çıktı. Çok sayıda Diyanet yöneticisi ve eşlerinden oluşan hac kafilesi için Türkiye’den özel aşçı ve servis elemanı götürüldüğü bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Ticari vize ile hacca giden yurttaşları kuraya girmediği için Suudi Arabistan yetkililerine şikâyet ettiği kaydedilen Diyanet İşleri Başkanlığı, kuraya katılmayan ve sıraya girmeyen yüzlerce kişiyi hacca götürdü.

2024 yılına yönelik hac verileri, toplam 2,5 milyon kişinin hacca gitmek için kuraya girerken Diyanet yöneticilerinin eş, dost ve akrabalarının, “Mücamele” vizesi ile hacca götürüldüğünü ortaya koydu.

2023 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ve kardeşi Metin Erbaş’ı kuraya sokmadan hacca götürdüğü öğrenilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Kayırmacılık” geleneğini 2024 yılında da sürdürdüğü belirlendi. Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mücamele vizesi alınan 200’den fazla kişi 9 Haziran’da Suudi Arabistan'a gönderildi.

KABARIK LİSTE

Kuraya girmeden ayrıcalıklı şekilde Suudi Arabistan'a Hac için gönderilenlerin listesinin kabarıklığı dikkati çekti. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi ve yeğeninin yanı sıra çok sayıda akrabası da listede yer aldı. İsmi Sağlık Bakanlığı’ndaki yolsuzluk iddiaları ile anılan ve Bekir Bozdağ’ın eski özel kalemi olan Mehmet Çakırtaş’ın da listede yer aldığı belirlendi. Listeleri, Erbaş’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü’nün bizzat takip ettiği aktarıldı.

Listeye son şeklini verdiği belirtilen Hasan Güçlü'nün umreden yeni dönen eşinin de Mücamele vizesi alarak hacca götürülenler arasında olduğu ifade edildi. Mücamele ile hacca giden üst düzey yöneticilerin eşlerinin konaklama parası ödemediği savunuldu. Diyanet kaynakları, Seher Erbaş'ın 2024 yılında üç defa Suudi Arabistan'a gittiği, VIP umre nedeniyle özellikle fotoğraf vermediğini iddia etti. Ali Erbaş ve Seher Erbaş’ın, Mekke'de yer alan Din Hizmetleri Ateşeliği’nde kendilerine tahsisli özel suit odada kaldığı öne sürüldü.

ÖZEL İKRAMLAR

Diyanet kaynakları, ayrıcalıklı Hac seyahatine yönelik şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’den özel aşçı ve servis elemanı götürüldü. En özel yemekler, ikramlar ve kuruyemişler hazırlanıyor. Yedikleri hurmalar Suudi Arabistan’da yetişen en özel hurmalar. Sabah kahvaltıları itina ile hazırlanıyor. En lüks imkanlarla günlerini geçiriyorlar. Üst düzey yöneticiler orada. Başkan yardımcılarının yanı sıra İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve her yıl hacca giden Strateji Başkanı Mustafa Irmaklı da kafilede yer alıyor. Yöneticiler eşleri de kuraya girmeden Mücamele vizesi ile hacca gidiyor. Kafilede, sadece özel kalemden 10'u aşkın personel bulunuyor.”