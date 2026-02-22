IBAN'a para transferinde yeni değişiklik: Tarih belli oldu

200 bin TL üzeri tüm banka transferlerinde açıklama zorunluluğunda değişiklik yapıldı. Söz konusu sınırın 400 bin TL'ye yükselterek 15 Mart itibarıyla hayata geçirilmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ağustos ayında duyurduğu tebliğ ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren para gönderiminde yeni kısıtlamalara gidileceğini ilan etmişti. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık uygulamaları ve ATM kanalı üzerinden yapılan ve gün içinde 200 bin TL'yi aşan tüm para transferlerinde kullanıcılara 'para transferinin detayına ilişkin' en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girmeyi zorunlu tutan uygulama, yeni yılda yürürlüğe girmemiş ve ertelenmişti.

15 MART'TA DEVREYE ALINMASI BEKLENİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, bankacılık sektörü kaynakları, uygulamada yeni bir etki analizi yapıldığı ve söz konusu sınırın 400 bin TL'ye yükselterek 15 Mart itibarıyla hayata geçirilmesinin planlandığını öne sürdü.

Değişikliğin gelecek ay itibarıyla devreye alınması halinde, gün içerisinde tek seferde ya da parça parça yapılan para gönderiminin 400 bin lirayı aşması durumunda kullanıcılar, para transferinin hangi amaçla yapıldığına yönelik en az 20 karakterlik ilave açıklamada bulunmak zorunda bırakılacak.

Açıklama kısmında para transferinin hangi amaçla yapıldığına ilişkin detaylı bilgiye yer verilecek.

Bakanlığın konuya ilişkin yayınladığı tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, elektronik transfer işlemleri ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Ancak elektronik transfer işlemleri ve havalelerde, işlemin mahiyetinin beyanı için sunulacak seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde asgari olarak; gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/borç ödeme, hediye/bağış/yardım, vergi/resim/harç ödemesi, tazminat/sigorta ödemesi, avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi, kripto/dijital varlık, şans oyunları/bahis ödemesi, eğlence/sosyal medya ödemesi başlıklarının yer alması zorunludur. Müşteriye sunulan seçenekler arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir."

EK BELGELER İSTENECEK

Söz konusu kısıtlama 400 bin TL ve 2 milyon TL sınırının dışında da kademeli olarak uygulanacak. 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında kalan transferlerde kullanıcıların 'Nakit İşlem Beyan Formu' doldurmaları zorunlu tutulacak.

20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.

ATM'LERİ DE KAPSAYACAK

Düzenlemeyle birlikte 15 Mart 2026 tarihi itibarıyla ATM üzerinden yapılacak para transferi işlemleri için de aynı şartlar aranacak.

Kullanıcıların banka fark etmeksizin ATM’lerden yapacağı ve işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 400 bin TL'yi aşması halinde, söz konusu işlemler için açıklama zorunluluğu aranacak.