IBAN'da gece düzenlemesi: Artık sadece şifre yetmeyecek

Dijital bankacılıkta dolandırıcılık riskinin en yüksek olduğu "riskli zaman dilimi" olarak görülen 22.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek para transferleri için yeni düzenleme geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte, gece yarısı yapılacak para transferlerinde sadece uygulama şifresi yeterli olmayacak, sistem kullanıcıdan fiziksel bir kanıt isteyecek.

GECE 22.00’DEN SONRA 'NFC' BARİYERİ

Saat 22.00 ile 06.00 arasında işlem yapmak isteyen kullanıcıların, yeni nesil çipli kimlik kartlarını telefonlarının NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğine okutarak kimlik doğrulaması yapması gerekecek. İşlemin bizzat hesap sahibi tarafından yapıldığını teyit etmeyi amaçlayan bu adım, doğrulanmayan tüm transferlerin önünü kapatacak.

ESKİ KİMLİĞİ OLAN PARA GÖNDEREMEYECEK

Düzenleme, henüz yeni nesil çipli kimlik kartına geçmemiş olan yurttaşları da doğrudan etkiliyecek. Eski tip kimlik kartı kullananların, gece saatlerinde dijital bankacılık üzerinden para transferi yapması mümkün olmayacak. Bu kullanıcıların gece kısıtlamasından kurtulması için kimliklerini yenilemesi şart koşuluyor.

NFC ÖZELLİĞİ OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Düzenleme, telefonu NFC özelliğini desteklemeyen kullanıcılar için "görüntülü görüşme" alternatifini devreye alıyor. NFC doğrulaması yapamayan kişiler, belirtilen saatler arasında işlem yapabilmek için bankanın müşteri temsilcisine bağlanarak canlı görüntü üzerinden kimlik teyidi vermek zorunda kalacak.