IBAN geçişi sonrası para transferleri aktarılamıyor: Bankadan açıklama geldi

Enpara’nın QNB Finansbank’tan ayrılarak kendi bankacılık lisansı altında faaliyet göstermeye başlaması, geçiş sürecinde krize dönüştü.

Banka, müşterilerine geçiş sırasında EFT ve SWIFT işlemlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini duyurmuş, 90 gün boyunca eski IBAN numaralarına gönderilen ödemelerin otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağını açıklamıştı. Ancak çok sayıda kullanıcı hesaplarına yapılan para transferlerinin iade edildiğini belirterek şikayette bulundu.

Technopat'te yer alan habere göre, kullanıcıların aktardığı bilgilere göre eski IBAN adreslerine gönderilen ödemeler otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirilmek yerine gönderen bankalara iade ediliyor. Bu durum, özellikle şirket ödemelerinde ve düzenli transferlerde ciddi aksamalara yol açtı. Birçok kullanıcıya yeni IBAN bilgileri geçişten önce bildirilmediği için, ödemeler eski hesaplara yapılmaya devam etti ve bu ödemelerin tamamı sistem tarafından geri çevrildi.

ENPARA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Enpara, transfer sürecinin başarıyla gerçekleştiğini belirterek, bahsi geçen işlemlerin tutar sınırlamasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Bankadan yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:



"Enpara.com olarak 24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren tüm müşterilerimize, düzenli olarak ve sık aralıklarla SMS, mobil bildirim, internet ve cep şube giriş ekranları üzerinden düzenli bildirim göndererek devir işlemleri ve yapılacaklar konusunda tüm süreç hakkında açıklama yapılmıştır. Açıklamayı görmeyen müşterilerimiz https://www.enpara.com web sitemizin ”Duyurular” adımından detaylı bilgiye sahip olabilirler. EFT ve SWIFT sistemleri üzerinden para transferlerinin yapılamadığına dair haber ve bilgilendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Geçiş sürecinden önce yaptığımız bilgilendirmeler neticesinde müşterilerimizin EFT ve SWIFT transferlerinde aksaklık yaşamamaları için 90 gün boyunca eski IBAN’larından yeni IBAN’larına para transferini yapabilmek için ilgili talimatı onaylamaları istenmiştir. Sorun yaşadığını ileten müşterilerin işlemleri üzerinden yapılan incelemeler neticesinde bahsi geçen işlemlerin tutar sınırı itibarıyla FAST sistemi dahilinde kaldığı (100.000 TL altı) tespit edilmiştir. İlgili bilgilendirmelerde de vurgulandığı üzere geçiş sonrasında yeni hesaba iletilecek işlemler EFT ve SWIFT işlemleriyle sınırlıdır. FAST işlemlerinde göndericiye anında hatalı IBAN bilgisi verildiği için FAST işlemlerinin talimat kapsamında olmadığı müşterilerimizle hem talimat ekranında hem de duyurularımızda paylaşılmıştır. Talimata onay veren müşterilerimizin EFT ve SWIFT işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.