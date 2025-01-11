İBB, 1.532 memur alımı yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplamda 1.532 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar kapsamında 785 İtfaiye Eri, 315 Zabıta Memuru ve 432 diğer unvanlarda memur kadrosu için başvuru alınacak.

Başvurular, 10 Şubat 2025 ile 16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek.

SINAV SÜRECİ VE KOŞULLAR

Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınavlara çağrılacak. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları sağlamayanlar sınava alınmayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak.

Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler ayrıca İBB’nin internet sitesinden duyurulacak.

“ADİL, ŞEFFAF VE FIRSAT EŞİTLİĞİNE DAYALI İŞE ALIM SÜRECİ”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, 1532 memur alımı ile ilgili “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, güçlü ve nitelikli bir kadro ile İstanbul’a en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Gerçekleştirilecek memur alımı sürecinin adil, şeffaf ve fırsat eşitliğine dayalı olması bizim için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, itfaiye eri, zabıta memuru ve çeşitli unvanlarda gerçekleştirilecek alımlar, sözlü ve yazılı sınavların yanı sıra uygulamalı değerlendirme süreçleriyle titizlikle yürütülecektir. Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar diliyor, bu sürecin hem kurumumuz hem de şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Başvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Her unvan için gerekli nitelikler, KPSS puan türü ve taban puan şartları İBB’nin ilan sayfasında yer alıyor.

İBB, bu alımla kentin ihtiyaçlarına uygun personel kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. Memur adaylarının şartları dikkatle incelemesi ve başvurularını eksiksiz tamamlaması önem taşıyor.