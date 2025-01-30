İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor: Yeni tasarımla yollarda olacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ yapacak 2.500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkacak.

12 Eylül 2024 tarihinde alınan belediye meclisi kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek ihale kapsamında her bir plaka, 29 yıl süreyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak.

İHALE 18 ŞUBAT’TA YAPILACAK

İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10:00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12:00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak.

İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin;

• İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,

• Geçerli sürücü belgesi,

• Adli sicil kaydı,

• Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.

İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek.

İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

29 YILLA SINIRLI OLACAK

İstanbul’da toplu taşımanın en önemli unsurlarından biri olan taksilerle ilgili düzenleme, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Önceki dönemlerde verilen taksi plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken bu yeni taksilerin kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak.

Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.