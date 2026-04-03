İBB, 20'nci Kent Lokantası'nı açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 20’nci Kent Lokantası’nı Çekmeköy’de hizmete açtı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan açılış törenine katıldı. Aslan’a, İBB Genel Sekreteri Pro. Dr. Volkan Demir, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Lokantası’nın ilk ziyaretçileri üniversite öğrencileri ve çevre sakinleri oldu.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez; Mercimek Çorbası, Su Böreği, Avcı Güveç ve yoğurttan oluşan 4 çeşit menüyü elleriyle öğrenci ve vatandaşlara servis etti.

Öğle yemeğinin ardından sırasıyla Orhan Çerkez ve Nuri Aslan birer konuşma yaptı. Aslan konuşmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek, "Bugün buraya kalbimizin bir yanı sevinçle bir yanı buruk geldik. 18 arkadaşımız dün tahliye oldu. Umudumuz diri. Diğer arkadaşlarımızı da alacağımız günleri bekliyoruz. Ekrem Başkanımız da mahkeme salonlarında sadece kendisini değil, milletin iradesini ve hakkını savunmaya devam ediyor. Peki nedir milletin hakkını savunmak? Her çocuğun bu ülkede eşit fırsatlarla büyümesini sağlamaktır. Bir annenin, "Evladımın beslenme çantasını yarın nasıl dolduracağım?" diye kaygılanmamasıdır. Gençlerin özgürce hayal kurabilmesidir. Bir babanın çocuğunu güvenle parkta oynatabilmesidir. Emeklimizin pazara gittiğinde boynunun bükülmemesidir. Öğrencinin, işçinin, dar gelirlinin sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe onuruyla ulaşabilmesidir" ifadelerini kullandı.