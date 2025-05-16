İBB 2025 yılı yazlık fide dağıtımına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde 2020 yılında başlattığı tarımsal destek programını bu yıl da sürdürüyor.

Kentteki çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek, tarımdan kopan üreticileri yeniden tarlaya döndürmek ve tarım alanlarının betonlaşmasını önlemek amacıyla bu yıl 3.315 çiftçiye, toplam 6 milyon 785 bin adet yazlık sebze fidesi, 1.791 çiftçiye ise 8 milyon 73 bin adet kışlık sebze fidesi dağıtılacak.

DAĞITIM SİLİVRİ’DEN BAŞLATILDI

İBB, yazlık fide dağıtımını, Silivri Değirmenköy’de düzenlenen törenle başlattı. Törende; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özel, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Erkan Varol ile çiftçiler İsmet Asan ve Hande Nur Başaran birer konuşma yaptı.

İBB DESTEĞİ SAYESİNDE, İSTANBUL’DA TARIM YAPILAN ALANLAR 51.500 DEKAR ARTTI

2020 yılında destek verilen çiftçi sayısı 693 iken bu sayı tekil bazda bitkisel üretimde 5.945 hayvansal üretimde 2003, arıcılıkta 417 ve balıkçılıkta 1.478 olmak üzere toplam 9.843 kişiye ulaştı. İBB ,2020 yılından bugüne kadar domates, biber, patlıcan, salatalık ve karpuz çeşitlerinden oluşan yazlık fide desteklerine ve ayrıca brokoli, karnabahar, kırmızı lahana, beyaz lahana, kara lahana, kıvırcık marul ve kerevizden oluşan kışlık fide desteğinde de bulundu.

DESTEKLER YÜZDE 100 HİBE

Bugüne kadarki fide desteği sayısı, 55 milyon adet olarak gerçekleşti. Destek kapsamında verilen yazlık sebze fideleri, İstanbul genelinde toplam 9.735 dekar alana dikilecek. Bu alanlardan yaklaşık 80 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. İBB’nin aralıksız desteği sayesinde, İstanbul’da tarım yapılan alanlar 51.500 dekar arttı. Tüm destekler, çiftçi katkısı alınmadan, yüzde 100 hibe şeklinde devam ediyor.