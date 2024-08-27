İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek

30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlanacak.

İstanbullular, etkinlik ve anma programlarına ücretsiz toplu ulaşım araçlarını kullanarak katılabilecek.

KONSERLER, TİYATROLAR VE ATÖLYELER

Kutlamaların ana merkezi ise sanatçıların konserlerinin gerçekleşeceği, Eminönü Meydanı olacak.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane'de 28-29 Ağustos'ta gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak.

Etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere İBB'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir.