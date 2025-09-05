Giriş / Abone Ol
İBB, 8 Eylül'de saat 16.00'ya kadar toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı

İBB, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Güncel
  • 05.09.2025 15:13
  • Giriş: 05.09.2025 15:13
  • Güncelleme: 05.09.2025 15:17
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz kullanılacağını duyurdu.

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir okulların açılacağı ilk gün trafikte yoğunluk oluşmaması için İstanbulluları toplu ulaşım araçlarını kullanmaya davet etti.

Öte yandan 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da okullar saat 10.00'da başlayacak.

