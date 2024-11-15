İBB açıkladı: Atatürk Havalimanı'ndaki kamu zararı 22.5 milyar TL’yi buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, gazetecilerle bir araya geldi.

Yeniköy’de yapılan toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurt, Atatürk Havalimanı'na dair de açıklamalarda bulundu.

"30 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRDİ"

Cumhuriyet'in haberine göre; kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığına da dikkat çeken Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk Havalimanı’nda kırılan pistlerin maliyeti ve yapılan ihalelerden alınan verilerin güncel değerleri ve daha pek çok işlemin sonucu kamu zararı yaklaşık 22.5 milyar TL’yi buldu.

Bu dev bütçe kentsel dönüşümde kullanılsaydı, İstanbul’da yaklaşık 30 bin bağımsız birimi ücretsiz şekilde dönüştürülebilirdi.

Bir kez daha yetkililere ortak hareket etme çağrısında bulunuyoruz.”

"KULLANILMAYAN KONUTLAR DEVREYE SOKULMALI"

Öte yandan İstanbul'da boş durumdaki 750 bin bağımsız konut biriminin 500'e yakının sağlamlık açısından sorunsuz olduğunun tahmin edildiğini belirten Kurt, bu yapıların devreye sokulabilmesinin muhtemel bir depremle ortaya çıkabilecek zarara karşı en akılcı çözümlerden biri olacağını ifade etti. Kurt, İstanbul'da 30 bin konut için yaptıkları hazırlıkta öne çıkan bölgelerin şehrin deprem haritasındaki öncelikli görünen bölgelerle paralel olarak şekillendiğini ifade etti.