İBB AKP'deyken yaşandı: Metro İstanbul bütçesinden yüz binlerce dolar "burs"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok CHP’li belediye başkanı ve belediye bürokratı “yolsuzluk” iddiasıyla aylardır cezaevinde tutuluyor. İBB'nin, AKP dönemine ilişkin suç duyuruları ise çeşitli gerekçelerle yargılama konusu yapılmıyor.

AKP döneminde İBB iştiraki Metro İstanbul, dört belediye personelini eğitim almaları için yurtdışına gönderdi. Kerim Ç, Osman D. ve Levent Ş’nin doktora, Taner B'nin ise tezsiz yüksek lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gönderildiği tespit edildi. "Yurtdışı eğitim bursu" adı altında dört kişiye döviz cinsinden düzenli ödeme yapıldığı, okul ücretlerinin ve diğer giderlerinin Metro İstanbul bütçesinden karşılandığı belirlendi.

İKİ HAFTADA HAYATLARI DEĞİŞTİ

İBB’nin savcılığa yaptığı suç duyurusunda bazıları işe başladıktan kısa süre sonra yurtdışına gönderilen bu isimlere ilişkin şu tespitlere yer verildi:

-“Osman D’nin Metro İstanbul’da işe başladıktan yaklaşık iki hafta sonra doktora eğitimi için çalışan bursuyla ABD’ye gönderilmesine karar verilmiş ve bu burs sözleşmesi kapsamında yurtdışında ‘ekonomi alanında’ doktora yaparak ‘mekânsal ekonometrik üzerine denemeler’ konusunda tez yazmıştır. Osman D.’nin tez konusu Metro İstanbul’un iştigal alanı içerisinde bulunmamaktadır. Ayrıca doktora eğitimi 6 yıl 4 ay 8 gün sürdü.

-Levent Ş. ise 2008 yılında doktora eğitimi nedeniyle gönderildiği Amerika'dan 2013 Ocak itibariyle dönüş yapmıştır. Ancak yazdığı tezi Metro İstanbul’a sunmadığından şirketin iştigal alanıyla ilgili bir çalışma yapıp yapmadığı tespit edilememiştir. Doktora eğitimi 5 yıl 16 gün sürdü.

-Taner B. de yine işe alındıktan iki hafta sonra imzalanan burs sözleşmesi ile Amerika'ya tezsiz yüksek Lisans eğitimine gönderilmiştir.”

BİR SERVET HARCANDI

İBB, savcılığa yaptığı suç duyurusunda dört kişi için Metro İstanbul kasasından 735 bin dolar ile 218 bin 783 TL harcandığını ve böylelikle kamu zararına imza atıldığını belirtti. İBB’nin suç duyurusunda, dönemin Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyeleri ile Metro İstanbul Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Müdürü ve Mali İşler Müdürü'nün yargılanması istendi.

SAVCILIK DOSYAYI KAPATTI

Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ağustos 2022 tarihinde “Unsurları oluşmayan suç nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” dair karar verdi. Bu karar ile soruşturma, davaya dönüştürülmeden kapatıldı.

KAPATILAN İLK DOSYA DEĞİL

Öte yandan İBB Teftiş Kurulu, eski AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında da işlem başlatmıştı. İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş.'de istihdam edilen ve 155 bin dolar ile 59 bin TL burs alan Kavakçı'nın yurtdışı doktora eğitimine gönderilmesine ilişkin dönemin İBB yöneticileri hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Ancak savcılık 1 Haziran 2022 tarihinde kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.