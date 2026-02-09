İBB AKP Grup Başkanvekili'nden köprü itirafı: "Evet, köprüleri özelleştireceğiz; size rağmen yapacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında köprülerin özelleştirilmesi tartışması damga vurdu. CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, son günlerde gündeme gelen köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddialarına tepki göstererek, “Açık ve net olan şudur ki, iktidar bugün algı operasyonlarıyla halkı gündeme boğup birtakım iftiralarla ‘bakın burada ne oluyor, cambaza bak’ diyerek kötü ekonomiyi örtmeye çalışıyor. Elli küsur yıl önce yapılmış köprüler özelleştiriliyor. Kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bizi bunlarla uyutmaya çalışırken Boğaz Köprüsü’nü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü satmak ne demek?” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ise İnanlı’nın sözlerine yanıt vererek, “Evet, köprüleri özelleştireceğiz. Bizim inandığımız ekonomik sistem neyse, vatanın ve milletin faydasına ne görüyorsak biz onu size rağmen uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Gökkuş’un açıklaması üzerine yeniden söz alan İnanlı, “Biz yaparız, bizim ekonomi anlayışımız bu, biz köprüyü de satarız, özelleştiririz de, size rağmen yaparız’ dedi. Evet, bize rağmen yaparsınız ama halka rağmen yapamazsınız. Bunu da size hatırlatıyorum” ifadeleriyle yanıt verdi.