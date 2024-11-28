İBB anket başlattı: Yeni taksiler nasıl olsun?

İstanbul'un taksileri değişiyor. Megakentte faaliyete geçmesi beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksiler için tasarım çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksi tasarımları için anket başlattı.

"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden başlatılan ankette 5 farklı taksi tasarımı yer aldı.

"İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan ankette uygulama tabanlı yeni taksi tasarımlarına yer verildi.

Taksi tasarımı için İstanbul Senin uygulaması üzerinden oy kullanılabiliniyor.

Teknik altyapı, düzenlemeler ve işleyişin tamamlanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tesislerinde araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlanması planlanıyor.

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UYGULAMA TABANLI TAKSİ NEDİR?

Yeni uygulama kapsamında, taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek. Bu nedenle ankete sunulan 5 farklı modelde tepe lambası yer almıyor. Ödemeler ise kredi kartı ve İstanbulkart ile yapılacak. Araçlar sarı renkte olacak ancak yeni taksiler "T" plaka taşıyacak ve taksimetre bulunduracak.

Uygulama, taksi esnafından komisyon alırken, yolculardan herhangi bir komisyon ücreti talep edilmeyecek. Ücretlendirme ise dijital ortamda ve kayıtlı olarak yapılacak, böylece İBB tarafından denetim sağlanabilecek.