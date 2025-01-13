İBB Anne Kart başvurusu nasıl yapılır? Anne Kart başvuru kılavuzu 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin annelere sunduğu yenilikçi projelerden biri olan Anne Kart, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu taşımada ücretsiz seyahat imkânı sunuyor. Anne Kart nedir, Anne Kart başvurusu nasıl yapılır gibi sorulara yanıt arıyorsanız, bu makalede tüm detayları bulabilirsiniz. İstanbul’da yaşayan 730 binden fazla annenin kullandığı bu kart, hem sosyal hayata katılımı artırıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

ANNE KART NEDİR?

Anne Kart, İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve 48 aydan küçük çocuğu olan annelere toplu taşımada aylık 150 ücretsiz geçiş hakkı sağlayan bir karttır. Annelerin şehir içindeki hareketliliğini kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını artırmak ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla oluşturulan bu kart, 2019 yılından bu yana hizmet vermektedir.

Anne Kart kullanıcıları, bugüne kadar 183 milyondan fazla ücretsiz yolculuk yapmıştır. Anne Kart’ı kimler kullanabilir sorusu da sıkça merak edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, İstanbul’da ikamet eden ve 0-4 yaş arası çocuğu bulunan tüm anneler bu hizmetten faydalanabilir.

ANNE KART BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Anne Kart başvurusunda bulunabilmek için şu şartları taşımanız gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İstanbul’da ikamet etmek.

0-48 aylık (0-4 yaş) çocuk sahibi olmak.

ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anne Kart başvurusu nereden yapılır sorusunun yanıtı oldukça basittir. Başvurular İstanbulkart internet sitesi üzerinden veya İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden yapılabilir. İşte adım adım başvuru süreci:

Online Başvuru:

İstanbulkart internet sitesine giriş yapın.“Şimdi Başvur” butonuna tıklayarak Online İşlemler menüsüne gidin. Gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru Merkezleri:

En yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi’ne giderek gerekli belgelerle başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kartınızı hemen teslim alabilirsiniz.

ANNE KART İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Anne Kart başvurusu sırasında şu belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

Anneye ait son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir kimlik belgesi.

Başvuru yapan annenin bebeğine ait kimlik kartı.

ANNE KART KULLANIM DETAYLARI

Aylık Geçiş Limiti: Anne Kart, her ay 150 ücretsiz geçiş hakkı sunar. Bu hak, ay sonunda yenilenir.

Anne Kart, her ay 150 ücretsiz geçiş hakkı sunar. Bu hak, ay sonunda yenilenir. Geçerlilik Süresi: Anne Kart, bebeğinizin 49. ayına kadar ücretsiz ulaşım sağlar. 49. aydan sonra kartınız otomatik olarak ücretli İstanbulkart’a dönüşür.

Anne Kart, bebeğinizin 49. ayına kadar ücretsiz ulaşım sağlar. 49. aydan sonra kartınız otomatik olarak ücretli İstanbulkart’a dönüşür. Kişiye Özel Kullanım: Anne Kart yalnızca kart sahibine özeldir ve başkasına devredilemez. Usulsüz kullanım durumunda 602 TL ile 6080 TL arasında ceza uygulanabilir.

ANNE KART HANGİ ALANLARDA KULLANILABİLİR?

Anne Kart, şehir içi toplu ulaşımın yanı sıra İstanbulkart’ın geçerli olduğu diğer alanlarda da kullanılabilir. Anne Kart’ın kullanılabileceği yerler şunlardır:

Market Alışverişi: Migros ve A101 mağazalarında ödeme aracı olarak kullanılabilir.

Migros ve A101 mağazalarında ödeme aracı olarak kullanılabilir. Sosyal Tesisler: Beltur, İspark, İsper, Hamidiye Otomatları gibi tesislerde geçerlidir.

Beltur, İspark, İsper, Hamidiye Otomatları gibi tesislerde geçerlidir. iTaksi Hizmeti: iTaksilerde ödeme yapabilirsiniz.

ANNE KART KAYBOLURSA NE YAPILMALI?

Anne Kartınızı kaybettiğinizde veya çaldırdığınızda yapmanız gerekenler:

ALO 153 Çözüm Merkezi’ni arayarak kartınızı kapattırın.

Kartınızı iptal ettirdikten sonra online başvuru yaparak ya da bir başvuru merkezine giderek yeni bir Anne Kart alabilirsiniz..

Anne Kart, İstanbul’da yaşayan annelerin hayatını kolaylaştıran ve sosyal hayata katılımını artıran önemli bir projedir. Anne Kart nedir?, nasıl başvurulur? gibi sorularınıza yukarıdaki bilgiler ışığında yanıt bulabilirsiniz. Anneler, bu kart sayesinde toplu taşımada ücretsiz seyahat etmenin yanı sıra birçok farklı alanda avantajlı kullanım imkanına sahip oluyor.

Eğer siz de 0-4 yaş arası çocuğunuz varsa, İstanbulkart internet sitesi üzerinden kolayca başvurunuzu yapabilir ve Anne Kart’ın sunduğu bu ayrıcalıklardan hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz!