İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 1 hafta önce anket yaptırdım, biz 1,5 puan öndeyiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, son anketlerde 1,5 puan önde olduklarını iddia etti.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu.

Adaylık açıklamasının olduğu gün bir anket yaptırdıklarını ve bu ankette geride olduklarını aktaran Murat Kurum, "Biz adaylıktan sonra anket yaptık 2 puan gerideydik. Lansmandan 1 hafta önce anket yaptırdım. Şuan biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle. Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla eserlerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul buna hazır. El birliği içerisinde 31 Mart'ta bir zaferi kutlayacağız" dedi.

"İBB, 5 YILDA 5 BİN KONUT YAPABİLDİ"

İBB'nin geride kalan 5 yılda 5 bin 86 konut yaptığını iddia eden Kurum, "127 bin konutu son müdürümüz yapıp bitirmişti. Ben Emlak Konut Genel Müdürlüğü dönemimde, benden önce 50 yılda 25 bin konut yapılmıştı. Ben 125 bin konut yapıp devrettim. Vatandaşlarımızın yüzlerce videosu var. Hepsi evlerini teslim aldı, canlı bağlantılar yaptık. Konuyla nasıl ilgilendiğinizle alakalı." dedi.