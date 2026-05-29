İBB Başkan Vekili Nuri Aslan: Bundan sonra kurulacak ilk hükümeti Ekrem İmamoğlu kuracak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul’un fethinin 573. yılı kutlamalarında İBB Mehteran Takımı, partililer ve vatandaşlarla birlikte Edirnekapı’dan Saraçhane'ye yürüdü. Aslan, şunları söyledi:

“BİZİM DERDİMİZ MİLLET BİZİM DERDİMİZ ÜLKE BİZİM DERDİMİZ BAYRAK”

"Bu hafta hem Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri’ni, hem Yüşa Hazretleri’ni hem Telli Baba’yı hem de Yahya Efendi ziyaret ettim ve bugün en son buraya Eyüpsultan'dan geliyorum. Niye buraları ziyaret ettin diye insanlar hep soruyor. İstanbul'un seçilmiş muhafızı en son muhafızı Ekrem İmamoğlu, Silivri zindanlarında ama bir taraftan da İstanbul'un tarihteki muhafızları diye geçen Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri, Yuşa Hazretleri Telli Baba ve Yahya Efendi türbeleri ve hazretlerimiz dolayısıyla. İstanbul'un seçilmiş muhafızı biz de onun adına gittik buraları o İstanbul'un muhafızı diye anılan Allah'ın sevdiği kullarını gidip ziyaret ettik, dualar ettik. Cenabıallah'ım dedik, Ekrem İmamoğlu'nun yolunu açık eyle bir an önce ailesiyle, milletiyle kavuşsun. Çünkü bizim tek derdimiz var. Biz asla koltuk ve makam derdinde olanlar değiliz. Bizim derdimiz millet bizim derdimiz ülke bizim derdimiz bayrak. Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel de ülkesini seven, devletini seven, milletini seven, onun için mücadele eden siyasi kahramanlar. İstanbul'un muhafız Ekrem İmamoğlu en kısa sürede gelecek başına geçecek ve inşallah bu memlekete bu millete hizmet edeceğiz.

"KİMSE BU ÜLKEDEN UMUDUNU KESMESİN, YILGINLIĞA DÜŞMESİN"

İstanbul bir daha asla fethedilemeyecek biz olduğumuz sürece Cumhuriyet'in bekçileri, İstanbul'u da muhafaza edeceğiz Türkiye'yi de muhafaza edeceğiz. Kimse bu ülkeden umudunu kesmesin, kimse yılgınlığa düşmesin. Zannediyorlarsa ki siyasi veya hukuki yarattıkları süreçlerle insanlar yılgınlığa düşecek. Bu Cumhuriyet'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya çıktığı umutla koruyoruz, heyecanla koruyoruz. Emaneti en iyi sahip çıkmayı Türk milleti görüyor. Bu Cumhuriyet bize emanet. Hiç kimse yılgınlığa düşmesin ve bu ülkeden kopmayı düşünmesin. Tekrar sesleniyorum gençlere. Gördüklerine aldanıp sakın ülkeyi terk etmeyi düşünmesinler. Allah'ın izniyle biz geliyoruz. Cumhuriyet nefes alacak Türkiye nefes alacak. Ekrem İmamoğlu bu ülkedeki ilk hükümeti kuracak. Bu cümlemi bir daha söylüyorum. Bundan sonra kurulacak ilk hükümeti Ekrem İmamoğlu kuracak bu ülkede. Biz gönüllerin fethine geldik. Fatih nasıl İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'daki tüm dini cemaatlerin gönlünü fethetti. Ekrem İmamoğlu da İstanbulluların ve Türkiye'deki tüm yurttaşların gönlünü fethetti. O artık bir gönüller sultanı. Kimse onu hapiste tutarak veya çeşitli iftiralarla oralarda tutamaz. Arkadaşlarımızla beraber dimdik ayaktayız. Kimse bizi yıkamaz geliyoruz. Allah izin verirse bu sene Ekrem İmamoğlu bu hükümeti kuracak ve herkes mutlu olacak. Bu ülke nefes alacak. Kimse bizden umudunu kesmesin."