İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıla kadar hapis istemi
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında hazırlanan iddianamede, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Adliyesi'ndeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma yürütülen Nuri Aslan hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Nuri Aslan hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
NE OLMUŞTU?
İBB'ye yönelik soruşturmada İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında iddialara ilişkin gözaltına alınanların 26 Mayıs'taki sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Nuri Aslan, güvenlik görevlileriyle tartışmıştı.
Aslan, İstanbul Adalet Sarayı'nın 6'ncı katında bulunan Sulh Ceza Hakimliği’nin bulunduğu kısıtlı alana geçmek istemiş ancak buraya alınmamıştı. Bunun üzerine Aslan içeri alınmayışına tepki göstererek, “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” demişti.
Başsavcılık, Aslan hakkında adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatmıştı.