İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı!

Dün akşam saatlerinde üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda İmamoğlu'nun evine yüzlerce polis geldi. İmamoğlu Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' denirken, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Haberi ilk duyuran CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda" diye yazdı.

An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda. — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) March 19, 2025

Gazeteci Fatih Altaylı ise, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın da gözaltına alındığını duyururken, "Ofislerine girilmiş ve arama yapılıyor" bilgisini paylaştı.



Sabah gazetesi haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişiye yönelik operasyon başlatıldığını yazarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu 3 bin polisle yönettiğini açıkladı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu, polis ablukası sırasında kayda aldığı bir videoyu yayınladı. İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polsilerimi kötülüğe alet ederek 16 milyon İstanbullu'nun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağız. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta duracağımı herkes bilsin. Onun bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim. Yüzlerce polisi İBB Başkanı’nın evine getirdiler."

Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025

MAHİR POLAT DA GÖZALTINDA

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sosyal medyadan yaptığı açıklamada gözaltına alındığını duyurdu.

Polat şu ifadeleri kullandı:

"Beni merak eden dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, Bu sabah evimde arama yapılarak gözaltına alındım. Ancak bizim İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez. @ekrem_imamoglu ile birlikte İstanbul’un tüm değerlerine sahip çıkarak çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum."

MURAT ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Ongun, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.