İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında: Tarihi olayı gazeteler nasıl gördü?

Üniversite diploması iptal edilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "'suç örgütü yöneticisi olmak" kapsamında “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişi, “kent uzlaşısı” nedeniyle terör suçundan başlatılan soruşturmada da aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması, basında geniş yankı buldu. İktidara yakın gazeteler operasyon için “hukuki bir süreç” derken, muhalif medya ise “siyasi operasyon” vurgusu yaptı.

Tarihi gözaltı gazete manşetlerinde böyle yer buldu: