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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını bugün alacak

Bir kez daha İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını bugün alacak.

Güncel
  • 03.04.2024 12:12
  • Giriş: 03.04.2024 12:12
  • Güncelleme: 03.04.2024 12:19
Kaynak: Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını bugün alacak

Üçüncü kez İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi kazanan ve ikinci dönemine başlamaya hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını bugün alacak.

İmamoğlu, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul adliyesinde saat 16.00'da teşekkür konuşması yapacak.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ya yapılan seçimlerde oyların yüzde 51'ini alarak ve AKP'nin adayı Murat Kurum'a 1 milyon oydan fazla fark atarak bir kez daha İBB Başkanı seçildi.

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