İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını bugün alacak

Bir kez daha İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını bugün alacak.

Güncel 03.04.2024 12:12 Giriş: 03.04.2024 12:12

Güncelleme: 03.04.2024 12:19 Kaynak: Haber Merkezi

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