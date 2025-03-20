İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sesi metro istasyonlarında

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları dün düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltılara yönelik tepkiler giderek büyürken, İstanbul’daki metro istasyonlarında İBB Başkanı İmamoğlu’nun sesi duyuldu.

Gerçek Gündem’in haberine göre, metro istasyonlarında İmamoğlu’nun 13 Mart 2025’te Kastamonu’da yaptığı konuşmasından bir kesit dinletildi.

Söz konusu kayıtta, İmamoğlu’nun şu ifadeleri yer aldı:

"Bu savaşı bana değil, milletin iradesine karşı açan akla karşı kazanacağım. Milletin hakkını millete vereceğiz. Namus ve şeref sözü veriyorum ki bu savaşı kazanacağım.

Hodri meydan!"

Video: Eda Narin (@edaanarin)