İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklandı

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hakkında 'yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında "tedbir kararları" açıklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı kişilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına hükmetti. Karar saat 12.00'de kesinleşti.

Hakimlik, İmamoğlu'nun 'terör' soruşturması kapsamında tutuklama talebini ise reddetti. Bu suçlamadan herhangi bir adli tedbir de uygulanmadı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:



"Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…"

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği, ifadesi tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Serdar Haydanlı, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım'ın tutuklanmasına karar verdi.

İmamoğlu ve gözaltına alınan 90 kişi Vatan Emniyet'ten 14 minibüslük konvoyla dün akşam 19.00 sularında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Ekrem İmamoğlu, adliyeye getirilmeden önce, yoğun güvenlik önlemi alındı.

İmamoğlu'nun ifadesi 21.40'ta alınmaya başlandı. İki soruşturmadan da savcılığa savunma yapan İmamoğlu, daha sonra ceza hakimliğinde de savunmasını tamamladı.

Tutuklama kararı ise bu öğlen 12.00 sularında kesinleşti.

19 Mart Çarşamba gününden bu yana gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 03.00 sıralarında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 nolu soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İMAMOĞLU Tck 220/1 , 135,252 , 220/1 maddeleri (suç örgütü kurma , ihaleye fesat karıştırma , rüşvet almak , kapsamında tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.

Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan üzerilerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan; Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında olduğu gözaltındaki isimlerin, 34 savcıya ifade verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 04:55 sıralarında ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Saraçhane'den Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geçti.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Adliyeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, ''Vallahi biz adalet varsa hemen serbest bırakılmalarını bekliyoruz'' dedi.

Özel, bir basın mensubunun, ''Süreç bitene kadar burada mı olacaksınız?'' sorusuna, ''Buradayız. Ailesi mahkemeyi takip edecek. Parti adına ben takip edeceğim mahkemeyi. O konuda bir kısıtlama vardı o kısıtlamayı gerekli görüşmeleri yaparak bir şekilde parti adına genel başkanın ailesinin takip etmesi konusunda bir mutabakata varıldı. Arkadaşlarımız burada hazır olarak bekleyecekler'' yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, ''Avukatlar kararı internetten öğrendi. Ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna Özel, şunları söyledi:

''Bu konuda bir bilgim yok. Şimdi ne söylesem bugünün karmaşasında bundan haberim olmadı benim. Ancak avukatlara tebliğ edilmeden önce internete düştüyse biz bu tiyatroları defalarca izledik. Bugün de yeni bir oyun sergiliyorlar demektir. Bu savcılık ayağındaki tiyatronun son bulmasını ve mahkemede adaletin yerine gelmesini beklemekten başka çare yok. Beklentimiz o yönde.''

Bu arada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yeniden İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından, Saat 05:30 sıralarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu avukatlarla birlikte mahkeme salonuna geçti.

Saat 05:35'te Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik sorgusunun başladığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu saat 07:38'te tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını, diğer kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından açıklayacağı öğrenildi.

Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, önseçimde oy vermek üzere Çağlayan Adliyesi’nden ayrıldı.

Özgür Özel, hakimlik sorgusunun ardından Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özel, "Ailesini en kötüsüne hazırladı ama bu sürecin Türkiye için büyük bir uyanışa sebep olduğunu gördüğünü söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu söyledi, herkesin güçlü olmasını istedi" ifadelerini kullandı.

Ön seçimde oy kullanmak için adliyeden ayrılan CHP Lideri Özgür Özel, saat 09:20 sularında Çağlayan'a geri döndü.

Savcılık sevk yazısının avukatlardan önce medyaya servis edilmesine avukatlar tepki gösterdi. Avukatlar, “Rezalet bu. Biz burada neyi bekliyoruz? Müvekkil yakınları bizden önce medyadan öğreniyor” diyerek isyan etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu ile Adliye'de görüştü.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde konuşan Özel, "Rakibinden korkmuyorsa Erdoğan, buradaki yargılamalar TRT'den canlı yayınlansın" dedi.

Özel: “Bu gece Silivri’ye doğru gitmeyi değil, Ekrem İmamoğlu’nu alıp Saraçhane’ye gitmeyi ümit ediyoruz. Bu gece Silivri’nin ‘S’sine tahammülümüz yok" dedi.

İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadesine ulaşıldı. İmamoğlu, savcılıkta "Kent Uzlaşısı"na yönelik soruşturma kapsamında verdiği ifadede, "Gizli tanık ifadelerini şiddetle reddediyorum. Tümü ile yalan iftira, uydurmadır, bahsi geçen bir kısım yakından tanıdığım insanların namusuna, şerefine ve haysiyetine hakaret içeren seviyesi çok düşük cümlelerle doludur. Yüce Türk yargısının böyle bir gizli tanık yöntemini tercih ederek 3 kez tarihi oy rekorlarıyla İstanbul'da seçim kazanmış, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanını bunlarla muhatap etmesini derin üzüntü ile karşılıyor ve kınıyorum'' dedi.

İmamoğlu ifadesinde şunları kaydetti:

“4 gündür nezarette bulunan bir kişi olarak yürütülen soruşturmaların içinin boş, ahlak sınırlarını aşan uydurma sorularla dolu en güçlü dayanağını gizli tanık ifadelerine bağlamış olması ve gözaltına 3-5 gün kala hatalı tespitler içeren Masak raporlarıyla doldurulmuş, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreç yaşatılmıştır. Bu süreç Türkiye’nin itibarını zedelemiştir.

Gözaltına alınmadan oluşturulan, uydurma 6 dava ve 30 yıla yakın hapis cezası istemi ile İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen diploma ve sadece gözaltıdan bir gün önce açılan kreşleri kapatmaya yönelik şahsi tebliğ edilen soruşturma bu kişilerin kötü emellerinin ispatıdır.

Ben Anadolu kültürünü, kimse devletinin birlik ve bütünlüğüne bağlı, Trabzon’un yetiştirdiği, bir çocuğun İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını sağlayan sistemin her koşulda ifade eden Atatürk’ün emaneti ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ prensibini her an hizmetinde asla unutmayan demokrasi boyunca hukuki yollarla mücadele etmiş biri olarak bu yargı tacizine boyun eğmeyeceğim, hakkımı ömrüm boyunca milletimiz çok iyi bilir.

Milletimiz her hak yiyeni sokakta yüzüne söyler, hakkımı ömrüm boyunca savunacağımı her yerde ifade etmişimdir. 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem’ prensibimi milletimizin büyük irfanı ile seslendiriyor ve milletime ses veriyorum. Bu prensiple inancımla ifade ediyorum ki; milletimizin bu hak mücadelesinin en üst seviyede vereceğine olan inancım büyüktür. Bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir."