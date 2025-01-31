İBB Başkanı İmamoğlu Çağlayan'da: İfade işlemi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar ve bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın ile ilgili sözleri gerekçesiyle ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu saat 10.20 itibarıyla ifade vermeye başladı.

İmamoğlu'na destek olmak için aralarında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu çok sayıda siyasi isim de adliyeye geldi. Yurttaşlar, adliye önünde yoğun bir kalabalık oluşturdu.

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.

Fotoğraf: DHA

İFADE ALACAK SAVCI DEĞİŞTİ, AKIN GÜRLEK İZNE ÇIKTI İmamoğlu'nu hakkında jet hızıyla başlatılan soruşturmalarda önemli iki gelişme yaşandı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; İmamoğlu'nun ifade vermesine saatler kala ifadesini alacak savcı değişti. Soruşturmalardan birinin nedeni olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise hafta içinde izne çıktı.

Fotoğraf: BirGün

MANSUR YAVAŞ DESTEK İÇİN ÇAĞLAYAN'DA

İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

"İmamoğlu'na dava açılmasını gerektirir bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonrasında hukuk olması gerektiği gibi olur çünkü ülkemiz için, hukukun bu şekilde siyasilerden talimat alıyor itibarını vermesi, alması şart değil, o intibayı da vermemesi lazım. Ülkede hukuka olan güveni sarsıyor. Ülkeye gelecek yatırımları da kesiyor. Daha fazla hukuk demek, daha fazla demokrasi, daha fazla ekmek demek, daha fazla iş demek. Ama hukuk ne kadar zayıflarsa hem ekonomi çöker, hem de bütün değerlerimiz ayaklar altına alınır. İnşallah hukukun tam işlediği, kuvvetler ayrılığının tam manasıyla işlediği günlere hep birlikte ulaşacağız. Ben hepinize saygılar sunuyorum..."