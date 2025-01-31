İBB Başkanı İmamoğlu Çağlayan'da: İfade işlemleri sona erdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi. İmamoğlu'nun ifadesini alacak savcının, ifade zamanına saatler kala değiştirildiği öğrenildi. İmamoğlu'nun ifade verme işlemi saat 10.20 itibarıyla başladı ve 11.40 itibarıyla sona erdi. Öte yandan İmamoğlu'na destek için on binlerce kişi adliye önünde toplandı. Polis, toplanan kalabalığa biber gazı ve copla müdahale ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar ve bilirkişi Satılmış B. ile ilgili sözleri gerekçesiyle ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu saat 10.20 itibarıyla ifade vermeye başladı. İmamoğlu'nun ifade işlemleri saat 11.40'da sona erdi.
İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'ne avukatlarıyla birlikte geldi.
Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. katına çıkan İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin alınmasına başlandı.
İmamoğlu'na destek vermek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı iller ve ilçelerin belediye başkanları ile milletvekilleri de sabah saatlerinde adliyeye geldi.
İfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada görevlilerle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Öte yandan İmamoğlu'na destek vermek için çok sayıda partili İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı.
Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
KALABALIĞA POLİS MÜDAHALESİ
İmamoğlu'nun ifade işlemi sürerken, İBB Başkanına ait olan ve adliye binası önünde bulunan otobüsün geçişine izin verilmedi. Polisle, partililer ve yurttaşlara arasında gerginlik yaşandı
Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisin geçişine izin vermediği otobüse çıktı. Kalabalık İmamoğlu'nun otobüsüne yönelirken meydanda gerilim de yükseldi.
Yolda ilerlerken önü Çağlayan Adliyesi B Kapısı önünde TOMA ile kesilen otobüsün geçişine izin verilmesi için CHP'li milletvekilleri ve polisler arasında yapılan görüşmelerde otobüsün geçişine güvenlik nedeniyle izin verilmediği belirtildi.
Polis geçişleri engellemeye çalışırken, gerginlik yaşandı. Polis biber gazı ve copla müdahale gerçekleştirdi.
İmamoğlu'nu hakkında jet hızıyla başlatılan soruşturmalarda önemli iki gelişme yaşandı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; İmamoğlu'nun ifade vermesine saatler kala ifadesini alacak savcı değişti.
Soruşturmalardan birinin nedeni olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise hafta içinde izne çıktı.
MANSUR YAVAŞ DESTEK İÇİN ÇAĞLAYAN'DA
İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:
"İmamoğlu'na dava açılmasını gerektirir bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonrasında hukuk olması gerektiği gibi olur çünkü ülkemiz için, hukukun bu şekilde siyasilerden talimat alıyor itibarını vermesi, alması şart değil, o intibayı da vermemesi lazım. Ülkede hukuka olan güveni sarsıyor. Ülkeye gelecek yatırımları da kesiyor. Daha fazla hukuk demek, daha fazla demokrasi, daha fazla ekmek demek, daha fazla iş demek. Ama hukuk ne kadar zayıflarsa hem ekonomi çöker, hem de bütün değerlerimiz ayaklar altına alınır. İnşallah hukukun tam işlediği, kuvvetler ayrılığının tam manasıyla işlediği günlere hep birlikte ulaşacağız. Ben hepinize saygılar sunuyorum..."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözler gerekçe gösterilerek İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Başsavcılıkça ayrıca İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma açılmıştı.
İmamoğlu, hakkında yürütülen bu iki soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa çağrılmıştı.