İBB Başkanı İmamoğlu Çağlayan'da: İfade işlemleri sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar ve bilirkişi Satılmış B. ile ilgili sözleri gerekçesiyle ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu saat 10.20 itibarıyla ifade vermeye başladı. İmamoğlu'nun ifade işlemleri saat 11.40'da sona erdi.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'ne avukatlarıyla birlikte geldi.

Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. katına çıkan İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin alınmasına başlandı.

Fotoğraf: BirGün

Fotoğraf: BirGün

İmamoğlu'na destek vermek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı iller ve ilçelerin belediye başkanları ile milletvekilleri de sabah saatlerinde adliyeye geldi.

İfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada görevlilerle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Fotoğraf: Twitter/@dokuz8haber

Öte yandan İmamoğlu'na destek vermek için çok sayıda partili İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı.

Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Fotoğraf: DHA

KALABALIĞA POLİS MÜDAHALESİ

İmamoğlu'nun ifade işlemi sürerken, İBB Başkanına ait olan ve adliye binası önünde bulunan otobüsün geçişine izin verilmedi. Polisle, partililer ve yurttaşlara arasında gerginlik yaşandı

Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisin geçişine izin vermediği otobüse çıktı. Kalabalık İmamoğlu'nun otobüsüne yönelirken meydanda gerilim de yükseldi.

Yolda ilerlerken önü Çağlayan Adliyesi B Kapısı önünde TOMA ile kesilen otobüsün geçişine izin verilmesi için CHP'li milletvekilleri ve polisler arasında yapılan görüşmelerde otobüsün geçişine güvenlik nedeniyle izin verilmediği belirtildi.

Polis geçişleri engellemeye çalışırken, gerginlik yaşandı. Polis biber gazı ve copla müdahale gerçekleştirdi.

Fotoğraf: BirGün

Fotoğraf: BirGün

İFADE ALACAK SAVCI DEĞİŞTİ, AKIN GÜRLEK İZNE ÇIKTI İmamoğlu'nu hakkında jet hızıyla başlatılan soruşturmalarda önemli iki gelişme yaşandı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; İmamoğlu'nun ifade vermesine saatler kala ifadesini alacak savcı değişti. Soruşturmalardan birinin nedeni olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise hafta içinde izne çıktı.

Fotoğraf: BirGün

Fotoğraf: BirGün

MANSUR YAVAŞ DESTEK İÇİN ÇAĞLAYAN'DA

İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

"İmamoğlu'na dava açılmasını gerektirir bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonrasında hukuk olması gerektiği gibi olur çünkü ülkemiz için, hukukun bu şekilde siyasilerden talimat alıyor itibarını vermesi, alması şart değil, o intibayı da vermemesi lazım. Ülkede hukuka olan güveni sarsıyor. Ülkeye gelecek yatırımları da kesiyor. Daha fazla hukuk demek, daha fazla demokrasi, daha fazla ekmek demek, daha fazla iş demek. Ama hukuk ne kadar zayıflarsa hem ekonomi çöker, hem de bütün değerlerimiz ayaklar altına alınır. İnşallah hukukun tam işlediği, kuvvetler ayrılığının tam manasıyla işlediği günlere hep birlikte ulaşacağız. Ben hepinize saygılar sunuyorum..."