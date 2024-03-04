İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul’da 14 ilçe daha alacağız

Parlamento muhabirleriyle buluşan İBB Başkanı İmamoğlu, Belediye Meclisi’nde çoğunluğu alacaklarını belirtti. Parti içi tartışmalarla ilgili konuşmayan İmamoğlu, "Sayın Akşener ile ilişkimiz onun bıraktığı yerde duruyor" dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'dan gelen CHP muhabirleriyle bir araya geldi. Art İstanbul Feshane'de gerçekleşen buluşmada İmamoğlu, kamuoyunun merak ettiği konulara açıklık getirdi.

İmamoğlu, CHP içindeki kişisel tartışmalarla ilgili konuşmayacağını belirterek, "Elbette siyasal süreçlerde kırgınlıklar, üzgün haller olabilir. Ancak bunlar zamanla giderilir" dedi. Kurultay'dan kalan kırgınlıklar ile ilgili de konuşan İmamoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahada görmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Aday belirleme sürecinde İstanbul dışında hiçbir seçim çevresinde sürece müdahil olmadığını da belirten İmamoğlu, "Zaten haddim de değil" dedi.

‘PARTİ KURMA DÜŞÜNCEM YOK’

Kamuoyundaki, "İmamoğlu, İstanbul'u kaybederse yeni parti kurar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydeden İmamoğlu, "Başarısızlık üzerine kariyer planı yapacak bir siyasetçi olmadım, olmam da. Hayalim İstanbul, İstanbul için büyük işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

‘MECLİS’TE ÇOĞUNLUĞU ALACAĞIZ’

İstanbul'da CHP'nin, Mart 2019'un aksine Mart 2024'te Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu kazanacağını ifade eden İmamoğlu, "CHP, İstanbul’da 14 ilçe belediyesinde sorun yaşamayacak. Önümüzdeki seçimde, mevcut 14 ilçe belediyemize 14 ilçeyi daha katacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. CHP'de aday gösterilmeyince bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile müzakere sürecinin devam ettiğini kaydeden İmamoğlu, "Partisine kaybettirmeyi göze alacak bir isim değil Sayın Genç" yorumunu yaptı.

‘AKŞENER'İ YALNIZCA İZLİYORUM’

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaseten benzediği yönündeki eleştirilere ise "Ben CHP'de siyaset yapıyorum. Taban tabana zıttız" yorumunu yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilişkisi sorulan İmamoğlu, "Sayın Akşener ile ilişkimiz, onun bıraktığı yerde duruyor. Yalnızca izliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkan diğer satır başları ise şunlar oldu:

• TRT ELEŞTİRİSİ

"TRT, parasıyla dahi reklam kampanyamızı yayınlanmıyor. 2019'da da benzer bir tabloyu yaşadık. Tek bir kamusal alanı dahi bir vakfa ya da derneğe vermedik. Sayemizde AKP belediyeciliği kavramı tarih oldu. Artık örnek bir CHP belediyeciliği var.

• KANAL İSTANBUL

Şehrin gündemine sosyal adaleti getirdik. Halkçılık ilkesinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu topluma gösterdik. Kanal İstanbul'u engelleyen, gündemden kaldıran kurum olduk. Toplumla bir olduk ve bu mücadeleyi yürüttük. Israrlı mücadele, Sayın Kurum'un da gündemini değiştirmesine neden oldu. Artık kanalın ismini dahi gündeme alamıyor.

• EKONOMİ

Türkiye'deki ekonomik durumun bize yüklediği zarar 69,9 milyar TL. Bu, İBB'nin üç yıllık gelirinin toplamına denk geliyor. Mart 2019'dan Haziran'a kadar İGDAŞ faturasını ödememişler, geldiğimizde üç aylık faturayı yapılandırarak ödedik. Kasada 6 milyon TL para vardı.