İBB Başkanı İmamoğlu'nun koruması serbest bırakıldı

İBB'ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumalarından olan Bektaş Kamburoğlu serbest bırakıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadede Kamburoğlu’na, örgüt üyeliği iddiası, bazı isimlerle uzun yıllara yayılan HTS ve baz kayıtları, belirli tarihlerde kamera görüntülerinde yer alması ve evinde ele geçirilen mektuplar soruldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere Kamburoğlu, herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

SORUŞTURMADA ADI GEÇEN İSİMLER SORULDU

Yaklaşık 12 yıldır Ekrem İmamoğlu’nun yakın korumalığını yaptığını ifade eden Kamburoğlu, bu görevi nedeniyle çok sayıda kişiyle aynı ortamda bulunmasının ve baz kayıtlarının oluşmasının olağan olduğunu dile getirdi.

Kamburoğlu’na ifadesinde; Murat Ongun, Seza Büyükçulha, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Emrah Bağdatlı ve diğer bazı isimleri tanıyıp tanımadığı soruldu. Kamburoğlu, bu kişilerin bir kısmını İBB veya belediye çevresinden tanıdığını, aralarında suç içeren ya da hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını beyan etti.

Dosyada yer alan HTS analizlerinde, Kamburoğlu’nun bazı isimlerle çok sayıda iletişim ve ortak baz kaydının bulunduğu belirtilirken, Kamburoğlu bu durumun görevi gereği olduğunu vurguladı. İmamoğlu’nun programları kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde bulunduğunu, kalabalık ortamlarda yer aldığını, bu nedenle baz çakışmalarının doğal olduğunu ifade etti.

İfade tutanağında, belirli tarihlerde Le Meridien Otel çevresinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konutunun bulunduğu adreste baz kaydı verdiğine ilişkin tespitler de yer aldı. Kamburoğlu, ikametinin otele yakın olduğunu, yaya olarak bölgeden geçmiş olabileceğini, kamera cihazlarının sökülmesi ya da tahrip edilmesiyle ilgili herhangi bir bilgisi ve dahli bulunmadığını söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadesinin sonunda yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Kamburoğlu, suç işleme kastının bulunmadığını, kaçma ya da delil karartma niyeti olmadığını belirterek, devletine ve milletine hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Kamburoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.