İBB Başkanvekili Aslan açıkladı: 1 milyon İstanbulluya destek

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında yaptığı konuşmada, “Mecliste alacağımız kararlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi. Konuşmasının başında Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, ilçe belediye başkanlarına, meclis üyelerine, bürokratlara ve “yol arkadaşlarına” selam gönderen Aslan, “İnanıyorum ki tüm haksızlıklar bitecek, bizler kavuşacağız” ifadelerini kullandı. Yaşanan sürecin siyaset kurumuna, demokrasiye ve ekonomiye büyük zarar verdiğini belirten Aslan, “Bir an önce bu sürecin geçmesini diliyorum” dedi.

“HALKIMIZ DA KENDİ İRADESİYLE SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANLARININ ARKASINDA”

Konuşmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye edilmesine değinen Aslan, bu haberi deprem bölgesindeyken aldığını, Karalar’ın yanına gittiğini ve Adana’da nasıl karşılandığını gördüğünü söyledi. Aslan, “Dilerim ki çok yakında görevinin başına da dönecek” ifadelerini kullandı.

Aslan, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş’ın da tahliye edildiğini belirterek, “Kendisine de geçmiş olsun ve hoşgeldin diyorum” dedi. Esenyurt’un seçilmiş başkanı Ahmet Özer’in “1 yıllık hukuksuz tutukluluğun ardından tahliye olmuştu” sözleriyle anımsatan Aslan, “Yine İBB Meclis üyelerimiz de tahliye oldu. Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz aylardır görevlerine dönmeyi bekliyor” diye konuştu.

“PROTOKOLSÜZ, DOĞRUDAN, HALK İÇİN”

Aslan, konuşmasında belediyenin sosyal destek programlarını açıkladı. Doğrudan ve dolaylı katkılarla 1 milyon İstanbulluya ulaşacaklarını belirten Aslan, “Türkiye’nin gördüğü en kapsamlı sosyal destek çalışmalarından birine imza atıyoruz” dedi.

Başkanvekili Aslan’ın açıkladığı destek kalemleri şöyle sıralandı:

• 200 bin haneye aylık 2 bin TL Sosyal Destek İstanbulkart yardımı.

• 100 bin haneye 2 bin TL tutarında alışveriş kuponu.

• 20 bin emekliye 10 bin TL pazar desteği.

• 20 bin ilkokul öğrencisine beslenme desteği ve günlük Halk Ekmek katkısı.

• 20 bin haneye günlük ekmek desteği, 6 bin haneye bebe bisküvisi.

• 7 bin emekli ve 16 bin ihtiyaç sahibine Ramazan pidesi desteği.

• Hastanelerde 116 bin sahur dağıtımı, sosyal tesislerde 145 bin iftar hizmeti.

• Mobil büfeler ve çadırlarla 725 bin kumanya dağıtımı.

Aslan, bu çalışmaların “protokolsüz, özel masasız, doğrudan halk için” yapıldığını vurgulayarak, “1 milyon vatandaşımıza sosyal devletin elini uzatıyoruz” dedi. Aslan ayrıca Bağcılar, Eminönü, Üsküdar ve Sancaktepe ana meydanlarında kurulacak iftar çadırlarıyla günlük bin 500, toplam 174 bin kişiye destekte bulunulacağını açıkladı.

“İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMAK TÜRKİYE’NİN BEKA MESELESİDİR”

Aslan, konuşmasının deprem bölümünde, ailesinin 1939 Erzincan depreminde kayıplar yaşadığını hatırlatarak, 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Deprem bölgesine ilişkin gözlemlerini “Sadece mezarlıklarda değil… konteyner kentlerde… sokaklarda… mahallelerde… her yerde koca bir yas gördüm” sözleriyle aktaran Aslan, “Şehirler hala aynı. İnsanların gözyaşı asla kurumuyor” dedi. Aslan, “Aynı acıları yaşamamak için şehirlerimizi afetlere hazırlamak zorundayız” diye konuştu.

Aslan, İstanbul’u depreme hazırlamak için devletin tüm kurumlarıyla iş birliğine hazır olduklarını belirterek, 6 Şubat’ta AFAD’ın Hatay ile eşleştirmesinin ardından AKOM koordinasyonunda tüm birimleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Aslan, İBB’nin deprem sürecine ilişkin ise, 10 bin personel ve 2 bin araç ile Hatay’da hizmet verildiğini, ekiplerin 561 kişiyi sağ çıkardığını, İSKİ ekiplerinin 25 bin metre şube yolu ve “binlerce onarım” gerçekleştirdiğini, Orhangazi Feribotu’nun yüzer hastaneye çevrildiğini, 66 binden fazla yaralının tedavisinin yapıldığını, KİPTAŞ ile geçici yaşam alanları, İBB Kırıkhan Lisesi ve Samandağ Sahil Parkı’nın inşa edildiğini belirtti.

“Bunları siyaset için yapmadık, devlet kurumu olarak görevimizi yerine getirdik” diyen Aslan, Adıyaman’da kaybedilenler için “bir deprem anıtı da yapacağız” açıklamasında bulundu.

Aslan, “İstanbul’u depreme hazırlamak Türkiye’nin beka meselesidir” diyerek, 2019’dan itibaren “Deprem seferberliği” başlattıklarını, çalıştaylar yaptıklarını, bilim insanlarına kulak verdiklerini ifade etti. Aslan, hedeflerini “deprem dirençli bir kent” olarak tanımlayarak, “Gelin hep birlikte İstanbul’u dirençli bir kent yapalım” çağrısında bulundu.

GAZZE’YE YARDIM

Gazze’ye yönelik yardım çalışmalarını anlatarak “Asla gözümüzü Gazze’ye kapatmadık” diyen Aslan, İBB Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda hazırlanan yardım malzemelerinin Kızılay’a teslim edileceğini belirtti. Yardımların Kızılay aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Aslan, “Hazırladığımız yardımları mazlumlarla buluşturacağız” dedi.

Konuşmasının son bölümünde Aslan, şubat ayına ilişkin önemli gün ve anmalara değindi. Dünya Kanser Günü’nde erken tanının önemini vurgulayan Aslan, Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybedenleri andı. Başkanvekili Aslan, Konuşmasını, “Meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.