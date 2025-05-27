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İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Nuri Aslan hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 27.05.2025 11:09
  • Giriş: 27.05.2025 11:09
  • Güncelleme: 27.05.2025 11:37
Kaynak: AA
İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Vekili Nuri Aslan hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 kişinin dünkü (26 Mayıs Pazartesi) sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Aslan, güvenlik görevlileriyle tartıştı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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