İBB Başkanvekili Nuri Aslan: İstanbul’u kitabın başkenti yapacağız

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın açılış töreninde konuştu. Aslan, “Kentimizin kültürüne, turizmine, iyiliğine olacak her fuara, her etkinliğe destek vereceğimizi buradan bir kez daha söylüyorum. Söz veriyorum: İstanbul’u kitabın başkenti yapacağız. Ekrem Başkanımızın da bizlerin de hedefi budur” dedi. Ekrem İmamoğlu da tutuklu bulunduğu Silivri'den "En çok beklediğim ve vakit geçirmekten her zaman büyük keyif aldığım TÜYAP Kitap Fuarı’nda bu yıl olamayacağım. Erkenden gidip, uzun uzun yeni çıkan kitaplara bakmaktan, gençlerle sohbet edip, kitap konuşmaktan bu yıl uzak kalacağım. Ama bir kaç kilometre ötede, Silivri’de, kitap kokusu burnuma kadar geldi. Yeni kitap önerilerinizi de alırım" mesajını paylaştı.

TÜYAP Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iş birliğiyle düzenlenen, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 42’ci kez kapılarını açtı. Bu yıl, “Edebiyatın Her Hali” temasıyla okuyucularla buluşan fuarın açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı. Sözlerine aylardır Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selam ve sevgilerini ileterek başlayan Aslan, “Bugün burada bu kalabalığa baktıkça, Ulu Önderimiz ve aynı zamanda başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerini görüyorum. Atatürk, çocukluğunu ve kitapları şöyle anlatıyor: 'Ben çocukken yoksuldum. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.' O halde bize de düşen okumak, çok okumak, daha çok okumak” ifadelerini kullandı.

“KİTABI LÜKS OLARAK DEĞİL; KAMUSAL BİR HAK OLARAK GÖRDÜK”

Hayatının önce annesinin sonra kitapların değiştirdiğini belirten Aslan, “Kitaplar sayesinde hiç bilmediğim dünyalara gittim, hiç görmeyeceğim ülkelere adım attım. Hepimiz yapmadık mı bunları? Henüz çocuk yaşta Şeker Portakalı ile öğrenmedik mi; kalbimiz kırılsa bile sevme gücümüzün bizden alınamayacağını? Küçük Kara Balık, cesaretin korkusuzluk değil; korkuya rağmen yola çıkabilmek olduğunu anlatmadı mı bize? George Orwell, kalabalık olmanın her zaman haklı olmak anlamına gelmediğini öğretmedi mi… Ve büyük Yaşar Kemal, İnce Memed ile şunu söylemedi mi: Bir insan tek başına çıkabilir yola; ama bir halk yürümeye başladığında tarih değişir. İşte Cumhuriyet tam olarak, Bir halkın cehalete karşı okuyarak yürümesidir. Bu anlayışla biz, kitabı lüks olarak değil; kamusal bir hak olarak gördük.” diye konuştu.

“EKREM BAŞKANIMIZIN ÖNCÜLÜĞÜNDE 53 YENİ KÜTÜPHANE AÇTIK”

2019 öncesinde İstanbul’da 20 kütüphane olduğunu kaydeden Aslan, “Bugün bu sayı 73’e ulaştı. Son altı yılda, Ekrem Başkanımızın öncülüğünde 53 yeni kütüphane açtık. Kütüphanelerimizin kişi kapasitesini 2 bin 500’lerden 9 binin üzerine çıkardık. Kütüphanelerimizden yararlanan okur sayısı 13,6 milyondan 34,5 milyona ulaştı. Bugün İstanbul’da kitap ödünç alma sayısı 4 milyona yaklaşmış durumda. Kütüphanelerimizi; binlerce kültür–sanat etkinliğiyle, on binlerce katılımcıyla, sergileriyle ve yayınlarıyla yaşayan kamusal alanlara dönüştürdük.” dedi. Nuri Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte toplamda 1 milyon 42 bin adet kitap bastık. İstanbul’un dört bir yanında 22 İstanbul Kitapçısı açtık. Bugün yaşanan savaşların, hırsların, adaletsizliklerin temelinde okumamak var. Oysa Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gelen ilk emir neydi? Oku. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş meydanlarında bile gecelerce okudu. Çünkü şunu biliyordu; askeri savaşlar elbet biter, medeniyet ise bilgiyle inşa edilir. Ve gerçek ve kalıcı zafer, dünyayı anlama ve değiştirme gücünü veren fikri zaferdir. Bu nedenle; fikirlerimizle konuşacağız, tartışacağız, dönüşeceğiz, dönüştüreceğiz. Ve birlikte daha iyisini mümkün kılacağız.

“İSTANBUL’U KİTABIN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ. EKREM BAŞKANIMIZIN DA BİZLERİN DE HEDEFİ BUDUR”

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak beş birimimizle bu kıymetli fuarda yer alıyoruz. Birbirinden değerli söyleşiler düzenliyoruz. Duayen gazeteciler Uğur Dündar, Yavuz Oğhan ve Mustafa Balbay, kitaplarını İBB stantlarında okurları için imzalayacak. Yavuz Oğhan 'Millete Emanet'; Mustafa Balbay 'Asla Vazgeçme' kitabıyla bizlerin hikayesini anlatmaya devam edecek. Yayıncılarımızın ekonomik güçlülere zorlu koşullara mücadele ettiklerinin farkındayız. Kentimizin kültürüne, turizmine, iyiliğine olacak her fuara, her etkinliğe destek vereceğimizi buradan bir kez daha söylüyorum. Söz veriyorum: İstanbul’u kitabın başkenti yapacağız. Ekrem Başkanımızın da bizlerin de hedefi budur"

İMAMOĞLU: "KİTAP KOKUSU BURNUMA KADAR GELDİ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçmiş yıllarda Kitap Fuarı'ndançekilmiş bir fotoğrafı ile tutuklu bulunduğu Silivri'den bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, "En çok beklediğim ve vakit geçirmekten her zaman büyük keyif aldığım TÜYAP Kitap Fuarı’nda bu yıl olamayacağım. Erkenden gidip, uzun uzun yeni çıkan kitaplara bakmaktan, gençlerle sohbet edip, kitap konuşmaktan bu yıl uzak kalacağım. Ama bir kaç kilometre ötede, Silivri’de, kitap kokusu burnuma kadar geldi. Yeni kitap önerilerinizi de alırım" dedi.