İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, TBMM Meclis Başkan vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Aslan, "Şu an yoğun bakımda, tedavisi sürüyor. Devletin, milletin, hastanenin tüm imkanlarının Sırrı Süreyya'nın sağlığına kavuşması için kullanıldığını söylemek isterim" dedi.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarındaki yırtık nedeniyle saat 23.30 sıralarında ameliyata alındı. Önder'in ameliyatının sürdüğü anlarda hastaneye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, DEM Parti yetkilileri ve doktorlardan Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Aslan, ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SIRRI BAŞKANIMIZ TOPLUMUN SEVDİĞİ BİR KARAKTER"

İBB Başkan vekili Nuri Aslan, "Şu an eş başkanlarımızı ziyaret ettim. Sırrı başkanımız, toplumun sevdiği bir karakter. Sadece bir Milletvekili ya da TBMM Başkan vekili değil; bir sanatçı, bir kanaat önderi. Dualarımız onunla, Cenabı Allah inşallah buradan yürüyerek dışarı çıkarır. Yürüttüğü süreci devam ettiren, memleketine ve milletine faydalı bir lider olarak uzun ömür verir. Dualarımız onunla, milletimizin de dualarını bekliyoruz" dedi.

"ŞU AN YOĞUN BAKIMDA, TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Önder'in sağlık durumu hakkında da açıklama yapan Aslan, "Şu an yoğun bakımda, tedavisi sürüyor. Devletin, milletin, hastanenin tüm imkanlarının Sırrı Süreyya'nın sağlığına kavuşması için kullanıldığını söylemek isterim. Bu önemli bir konu; çünkü devletin ve milletin tüm kaynakları şu an TBMM Başkan vekilimiz ve partiler üstü pozisyona gelen Sırrı Bey için seferber edilmiş durumda. Bu da beni bir vatandaş olarak mutlu etti" diye konuştu.