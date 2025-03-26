İBB Başkanvekilliğine seçilen Nuri Aslan kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, gözler İBB Meclisi’ne çevrildi. 26 Mart 2025 tarihinde yapılan olağanüstü seçimle, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda en çok aratılan sorular arasında “Nuri Aslan kimdir?”, “Yeni İBB Başkan Vekili hangi partiden?” ve “Ekrem İmamoğlu yerine kim geldi?” gibi başlıklar yer aldı. İşte Nuri Aslan’ın hayatı ve siyasi kariyeri…

NURİ ASLAN’IN EĞİTİMİ VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

1969 yılında Sivas’ta doğan Nuri Aslan, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mesleği gereği özel sektörde uzun yıllar çalıştı ve bir dönem özel bir şirkette genel müdür olarak görev aldı.

SİYASİ KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Aslan, yerel yönetimlerdeki ilk tecrübesini bu dönemde edindi. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam eden Aslan, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi.

STK’LARDA AKTİF GÖREVLER

Aslan, sadece siyasetle değil, sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği, 2014-2018 döneminde BEYSİAD (Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Başkanlığı, 2014-2021 arasında ise İSİFED (İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca, 2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda da yer aldı.

26 MART 2025’TE İBB BAŞKAN VEKİLLİĞİNE SEÇİLDİ

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından oluşan yönetim boşluğu, 26 Mart 2025 tarihinde İBB Meclisi'nde yapılan oylamayla dolduruldu. Oylama sonucunda CHP’li Meclis Üyesi Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Bu gelişme sonrası “Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geçti?”, “İBB Başkan Vekili ne yapar?” ve “Nuri Aslan hangi ilçeden seçildi?” gibi soruların yanıtları sıkça aratılmaya başlandı.

AİLE HAYATI VE KİŞİSEL BİLGİLER

Evli ve üç çocuk babası olan Nuri Aslan kaç yaşında sorusu da sık sorulanlar arasında. 2025 itibariyle 56 yaşındadır.