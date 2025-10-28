İBB Belediye Başkan Vekili Aslan, deprem açıklaması: AKOM'da ekiplerimizle birlikte süreci anlık takip ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) takip ettiklerini bildirdi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremin ardından AKOM'da ekiplerimizle birlikte süreci anlık takip ediyoruz. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Endişe etmeyin. Yaralılara şifa diliyoruz. Balıkesir’e ve ülkemize geçmiş olsun."