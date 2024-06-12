İBB bir bedelsiz tahsisi daha iptal etti: Düğün ve davetler için kiralandığı tespit edildi

İBB Meclisi’nde, AKP’li kayyumlar tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu’na 25 yıllığına bedelsiz olarak verilen alanların tahsis işlemi iptal edildi. İBB yetkileri, tahsisin amacına uygun kullanılmadığını, alanın düğün ve davetler için kiralandığını tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda bir tahsis işlemi daha iptal edildi.

2020 yılında, Beyoğlu’nun Sütlüce Mahallesi bulunan İBB’ye ait araziler, uzun süredir AKP’li kayyumlar tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu’na (THK) tahsis edilmişti. Araziler, THK’nin talebiyle “Drone ve model uçak eğitimleri düzenlenmesi” amacıyla 25 yıllığına ve bedelsiz olarak verilmişti.

YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Ancak İBB yetkilileri tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde yerinde yapılan incelemelerde şunlar tespit edildi:

- "Türk Hava Kurumu tarafından kullanılan alanın 5 bin 600 metrekaresi helikopter pisti, drone eğitim alanı ve 100 metrekaresi derslik olmak üzere toplam 5 bin 700 metrekarelik alanın eğitim amaçlı kullanıldığı, 250 metrekare taban alanın ise tek katlı yapının ofis olarak kullanıldığı,

- Ayrıca organizasyonlarda kullanılması amacıyla ‘Event House’ tabelalı yaklaşık 410 metrekare kapalı ve 2 bin 590 metrekaresi açık olmak üzere toplam 3 bin metrekarelik alanın etkinlikler için ticari amaçla kullanıldığı,

- THK yetkilisi ile yapılan görüşmede söz konusu eğitim alanının kuruma gelir sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlara (düğün, davet, vb...) kiralandığı bilgisi tespit edilmiştir."

OY ÇOKLUĞUYLA İPTAL EDİLDİ

Bu tespitlerin ardından İBB yönetimi, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin Tahsisin Kaldırılması başlıklı 9 uncu Maddesinin (b) bendine atıfta bulunarak, "Taşınmazın tahsis amacı dışında kullanılması veya maliki kamu idaresinin izni olmaksızın üçüncü kişilere kullandırılması" nedeniyle tahsis işleminin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye Meclisi’nde CHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla, amacına uygun kullanılmadığı için tahsis işleminin iptaline karar verildi.