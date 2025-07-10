İBB, Boğaz'daki kaçak yapıların yıkım sürecini başlattı
İBB Boğaziçi İmar ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun tenkitli kararları doğrultusunda, Boğaz’daki işletmelerin kaçak eklentilerine yönelik yıkım çalışmalarına başladı. Yıkımlar yaz sonuna kadar sürecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun tenkitli kararları doğrultusunda, Boğaz hattında yer alan kaçak yapılaşmalara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından kamuya açık kıyı alanlarını işgal eden ve Boğaziçi ön görünüm bölgesinde yapılaşma yasağını ihlal eden ek yapıların tespiti sonrasında yasal işlem başlatıldı.
Yapıların resmi ana kütlesi değil, sadece boğaza bitişik ve kaçak olarak inşa edilmiş ilave bölümler yıkım kapsamına alındı. Bu uygulama, hem Boğaziçi Kanunu’na hem de Koruma Kurulu kararlarına uygun biçimde yürütülüyor.
İBB, Boğaz'daki kaçak yapıların yıkım sürecini başlattıhttps://t.co/4Mu3TxtCWR pic.twitter.com/UEGwRcamrj— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 10, 2025
BEBEK’TE BAŞLADI, YAZ BOYU SÜRECEK
Yıkım süreci, bugün sabah saatlerinde Bebek’teki bir işletmenin kaçak ek yapılarına yönelik uygulamayla başladı. Boğaz hattındaki birçok farklı parselde yer alan benzer nitelikteki kaçak eklentilerin yıkımı, belirlenen takvim çerçevesinde Eylül ayı başına kadar sürecek.
Süreç boyunca İBB ekipleri, tüm işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde ve güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirecek.