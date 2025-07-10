İBB, Boğaz'daki kaçak yapıların yıkım sürecini başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun tenkitli kararları doğrultusunda, Boğaz hattında yer alan kaçak yapılaşmalara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından kamuya açık kıyı alanlarını işgal eden ve Boğaziçi ön görünüm bölgesinde yapılaşma yasağını ihlal eden ek yapıların tespiti sonrasında yasal işlem başlatıldı.

Yapıların resmi ana kütlesi değil, sadece boğaza bitişik ve kaçak olarak inşa edilmiş ilave bölümler yıkım kapsamına alındı. Bu uygulama, hem Boğaziçi Kanunu’na hem de Koruma Kurulu kararlarına uygun biçimde yürütülüyor.

BEBEK’TE BAŞLADI, YAZ BOYU SÜRECEK

Yıkım süreci, bugün sabah saatlerinde Bebek’teki bir işletmenin kaçak ek yapılarına yönelik uygulamayla başladı. Boğaz hattındaki birçok farklı parselde yer alan benzer nitelikteki kaçak eklentilerin yıkımı, belirlenen takvim çerçevesinde Eylül ayı başına kadar sürecek.

Süreç boyunca İBB ekipleri, tüm işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde ve güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirecek.