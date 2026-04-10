İBB borsası davası: AKP'den istifa eden avukat Mücahit Birinci'ye hapis istemi

“İBB borsası” iddialarıyla gündeme gelen eski AKP’li avukat Mücahit Birinci hakkında, 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılma vaadiyle ifade yönlendirdiği iddiasıyla dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Birinci hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Birinci, 8 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar devam ederken, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki ile cezaevinde görüştüğü ve kendisinden serbest bırakılması karşılığında 2 milyon dolar istediği iddia edilen avukat Mücahit Birinci, geçtiğimiz ağustos ayında savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi avukat Birinci’nin disipline sevk edilmesine karar verdi. Birinci, ihraç talebinin ardından geçtiğimiz eylül ayında partisinden, “Sayın Cumhurbaşkanımızı rahatlatmak için” diyerek istifa ettiğini duyurdu.

'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' SUÇLAMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Birinci’nin “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanması talep edildi.

İddianamede, söz konusu eylemin avukatlık görevinin gereklerine aykırı olduğu ifade edildi.

'GERÇEĞE AYKIRI İFADE' TELKİNİ

İddianamede yer alan bilgilere göre; Birinci’nin, tutuklu bulunan müşteki Murat Kapki’nin avukatlığını üstlendikten sonra cezaevinde yaptığı görüşmede, Kapki’ye “gerçeğe aykırı ifade vermesi” yönünde telkinde bulunduğu öne sürüldü.

Savcılık, bu telkinin karşılığında Kapki’ye 2 milyon dolar ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair garanti verildiği iddiasına yer verdi.

Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ve Birinci hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin, yargılama için İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza

Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi ise iddianameyi kabul etti.

Birinci, 8 Eylül 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.