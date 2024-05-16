İBB bürokratı açıkladı: İGDAŞ, İSPARK, Hamidiye Su ve Halk Ekmek özelleştirilebilir

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, İGDAŞ'ın 10 milyar değerlemeyle halka arzını planladıklarını belirtti. Vural, ayrıca, İSPARK'ın, Hamidiye’nin ve Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu söyledi. Özelleştirmeden yana olduğunu belirten Vural “Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İGDAŞ, İSPARK, su şirketi Hamidiye'yi ve Halk Ekmek’i halka arz etmeye hazırlanıyor.

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, Bloomberg’in sorularını yanıtladı.

Vural, yerel seçimle birlikte İBB Meclisi’nde CHP’nin çoğunluğu elde etmesinin bazı şirketler için halka arz kararlarının alınabileceğini önünün açıldığını söyleyerek İGDAŞ’ın halka arzı da dâhil olmak üzere fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkân tanıdığını söyledi.

"HEDEF YÜZDE 20’NİN ALTINA DÜŞÜRMEK"

Daha yüksek doğalgaz tarifesinin onaylanması durumunda "İGDAŞ’ın 10 milyar dolara kadar değerleme yakalayabileceğini" söyleyen Vural, İGDAŞ’taki İBB hissesini yüzde 90’ı aşkın seviyeden yüzde 20’nin altında bir seviyeye indirmeyi hedefleyeceklerini kaydetti.

Özelleştirmeden yana olduğunu belirten Vural “Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“HALKA ARZ İZNİ HALA GEÇERLİ”

İBB Meclisi’nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu belirten Vural, yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasından önce yapılması gereken bazı çalışmalar olduğunu ve bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin de olduğunu ifade etti.

SIRADA İSPARK MI VAR?

Vural, otopark şirketi İSPARK’ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu belirtti. İGDAŞ’ın ardından İSPARK’ın da "halka arz edilebileceğini" söyleyen Vural, ancak bunun henüz masada olmadığını söyledi.

İstanbul’da fonlamaya ihtiyaç duyan bir dizi proje olduğunu ifade eden Vural, bu projeler arasında atık kaynaklı enerji santrali, yeni ve tamamlanmamış metro hatları ve mevcut taksi filosunu yüzde 50 büyütecek 10 bin yeni taksi projesinin bulunduğunu söyledi.

Vural, ayrıca, “Tüm projelerimiz yeşil veya ESG bağlantılı. Bu yüzden finansman mevcut olacak” diye konuştu.

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İGDAŞ’ın halka arz planı ilk olarak 2010’larda gündeme gelmiş ancak hayata geçememişti. İGDAŞ 2022’de 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etmişti.