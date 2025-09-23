İBB burs başvuruları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine verilecek Genç Üniversiteli Desteği için başvurular bugün (23 Eylül Salı) başladı.

Destekten, toplam 100 bin üniversite öğrencisi faydalanacak.

Başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak. Burs başvurusunun son günü 17 Ekim 2025 Cuma.

Öte yandan İBB bu yıl,100 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL burs verecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İSTENİLEN EVRAKLAR