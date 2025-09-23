İBB Burs Başvurusu 2025-2026 | İBB Bursu Ne Kadar, Nasıl Başvurulur, İstenen Belgeler Neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim-öğretim yılında da üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamaya devam ediyor. 2025-2026 eğitim dönemi için “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” adı altında verilen burs başvuruları başladı. Lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yararlanabileceği İBB bursu, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmayı hedefliyor. Başvurular yalnızca internet üzerinden alınırken, bu yıl toplamda 100 bin öğrenciye yıllık 20 bin TL ödeme yapılacak. Peki, İBB bursuna nasıl başvurulur, istenen belgeler neler? İşte detaylar!

İBB BURS BAŞVURU TARİHİ 2025-2026

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları, 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Başvuru sistemi belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif hale gelecek.

İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca internet üzerinden alınacak. Öğrenciler;

gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden,

adresinden, veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Evrak teslimi de aynı kanallar üzerinden yapılacak olup, başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin doğruluğu esas alınacak.

İBB BURSU NE KADAR 2025-2026?

İBB, bu yıl 100 bin üniversite öğrencisi için yıllık 20 bin TL burs verecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ödemelerin iki taksit halinde yapılması bekleniyor.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak öğrencilerde aranan şartlar:

T.C. vatandaşı olmak

Kendisi veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Devlet üniversitesinde ya da vakıf/özel üniversitede %100 burslu okumak

Normal öğrenim süresinde eğitimine devam ediyor olmak

Ara ve son sınıflarda not ortalamasının en az 100 üzerinden 53 veya 4.00 üzerinden 2.00 olması

Maddi desteğe ihtiyaç duymak

Başvuru yapamayacaklar: Açıköğretim öğrencileri, yurtdışında okuyanlar, ücretli değişim programındakiler, yaş sınırını geçen öğrenciler (ön lisans-lisans için 30, yüksek lisans-doktora için 40 yaş).

İBB BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER