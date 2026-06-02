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İBB CHP Grubu’ndan TBMM’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tam destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Grubu yönetimi, Özgür Özel’in TBMM’de gerçekleştirdiği grup toplantısına katıldı.

Güncel
  • 02.06.2026 22:57
  • Giriş: 02.06.2026 22:57
  • Güncelleme: 02.06.2026 22:59
Kaynak: ANKA
İBB CHP Grubu’ndan TBMM’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tam destek
Fotoğraf: ANKA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Grubu yönetimi, iki gün önce yayınladığı destek mesajının ardından bugün seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’de gerçekleştirdiği grup toplantısına katıldı.

Toplantının ardından TBMM’de Genel Başkan Özgür Özel’i makamında ziyaret eden heyet, İBB Meclis Grubu olarak söz konusu "butlan" kararını tanımadıklarını ve Özel’in sonuna kadar yanında olduklarını bir kez daha ifade ettiler.

Ziyarette İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, 2. Meclis Başkanvekili Gencay Özcan ve İBB CHP Grup Yönetimi katıldı. Heyet, Özgür Özel önderliğindeki çalışmalara İstanbul’dan en güçlü desteği vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Meclis grubu, ziyaretin sonunda Özel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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