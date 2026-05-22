İBB CHP Meclis Grubu: Darbe girişiminin tam karşısındayız!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu, partiye yönelik "mutlak butlan" davasında çıkan karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

"Cumhuriyetin temel dayanağı; milletin iradesidir.

Bu iradenin üzerinde hiçbir makam, hiçbir yapı ve hiçbir vesayet odağı yoktur.

Siyasi partilerin iç işleyişine yargı eliyle müdahale edilmesi, delegelerin iradesinin yok sayılması ve siyasetin mahkeme kararlarıyla dizayn edilmeye çalışılması; demokratik hukuk devletine açık bir müdahaledir.

Bugün tartışmaya açılmak istenen mesele yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’nin meselesi değildir.

Mesele; sandıkta kazanılamayanın yargı yoluyla elde edilmeye çalışılmasıdır.

Bu girişim, milletin siyasi tercihine dönük bir müdahale olduğu kadar, demokratik düzene karşı da ağır bir tehdit niteliği taşımaktadır.

"SİYASAL MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI BAŞARISIZ OLACAK"

31 Mart 2024 sonra partimize yapılan itibar suikastleri ve operasyonlardan istediği sonucu elde edemeyen siyasi iktidar, bugün yargı eliyle partimizi dizayn etmeye kalkmakta, bir darbe girişiminde bulunmaktadır.

Halkın iradesini etkisizleştirmeye dönük bu siyasal mühendislik çalışması başarısız olacaktır.

Türkiye, siyasi rekabetin mahkeme salonlarında değil, milletin önünde gerçekleştiği bir ülke olmak zorundadır.

Aksi halde bugün bir partiye yönelen bu müdahaleci anlayış, yarın doğrudan vatandaşın sandığa olan inancını hedef alacaktır.

Bizler; Cumhuriyetin demokratik birikimine, halkın seçme ve seçilme hakkına ve anayasal düzene sonuna kadar sahip çıkacağız

Yargı eliyle siyaseti şekillendirmeye çalışan hiçbir girişimi kabul etmeyecek; millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayacağız.İBB CHP Meclis Grubu olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve demokratik siyasetin yanında bu darbe girişiminin tam karşısındayız."