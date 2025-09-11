İBB CHP Meclis Üyesi Ersoy'dan Caferağada’ki Afet Koordinasyon Alanı’nın ihaleye açılmasına tepki

HABER MERKEZİ

İBB CHP Meclis Üyesi Batuhan Ersoy, İBB Meclisi Eylül Ayı 2. Oturumu’nda yaptığı konuşmada Moda Caferağa’daki Afet Koordinasyon Alanı’nın inşaat ihalesiyle betonlaşmaya açılmak istenmesine tepki gösterdi.

İstanbul’un deprem gerçeğiyle yaşayan bir şehir olduğunu hatırlatan Ersoy, afet koordinasyon alanlarının yalnızca boş arsalar değil; olası bir felakette binlerce vatandaşın güvenliği için hayati öneme sahip nefes alma noktaları olduğunu vurguladı.

Söz konusu alanın, Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Kat Karşılığı İnşaat İhalesi’ ile betonlaşmaya açılmak istendiğini belirten Ersoy, şu soruları gündeme taşıdı:

• Afet toplanma ve koordinasyon alanı olarak ayrılmış bir yerin hukuki statüsü bu kadar kolay değiştirilebilir mi?

• Halkın barınma ve güvenlik hakkı mı önceliklidir, yoksa kat karşılığı ihale ile elde edilecek gelir mi?

• Moda’da yeni bir inşaat yükü kime hizmet edecektir?

Ersoy, “Bizim önceliğimiz bu kentin insanlarıdır. Deprem anında kullanılacak alanları yok ederek, sadece doğayı değil insan hayatını da riske atıyoruz. Olası bir felakette Moda’da toplanacak vatandaşlara ‘kusura bakmayın, buraya bina diktik’ mi denecek?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

KENT KONSEYİ UYARDI

Ersoy ayrıca, İstanbul Kent Konseyi’nin İBB’ye sunduğu önerileri de hatırlatarak, kamu yararı için sürecin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kent Konseyi’nin öne çıkan önerileri şöyle:

Caferağa Afet Koordinasyon Alanı için yürütülen ihale ve planlama süreci kamu yararı ve afet dirençliliği açısından takip edilmelidir. İBB, kamu yararını korumak için gerekirse yasal yollara başvurmalıdır. Alan; afet koordinasyonu, sağlık, yeşil alan, çocuk parkı ve kamusal hizmet birimleri işlevleriyle korunmalıdır. Mahalle sakinleri ve sivil toplum temsilcileri sürece doğrudan katılmalıdır. Tüm planlama ve karar süreçleri şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yürütülmelidir. Caferağa Mahallesi’nde yalnızca dört deprem toplanma alanı bulunduğundan, bu alanın kaybı ciddi can güvenliği riski yaratacaktır. Alanın aynı zamanda 3. derece arkeolojik ve kentsel sit alanı olması nedeniyle imara açılmaması, tarihi ve kültürel mirasın korunması gerekmektedir.

İhalenin derhal iptal edilmesi çağrısında bulunan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün bu konunun takipçisi olmazsak, yarın yaşanacak acıların ortağı oluruz. Moda Caferağa halkı da, tüm İstanbul halkı da afet toplanma alanlarının beton değil, güvenlik sağlamak için var olduğunu bilmek istiyor.”