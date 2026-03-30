İBB davası 12. gün sona erdi: Ekrem İmamoğlu iki ayrı davada hakim karşısına çıktı

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB davasının bugün görülen duruşması sona erdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu isimlerin savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Bugüne kadar duruşmada toplam 15 tutuklu ismin savunması alındı.

20.34 | Duruşma sona erdi. Duruşmaya yarından perşembe gününe kadar, savunması dinlenmeyen tutuklu avukatlarının tahliye talepleri ile devam edilecek.

20.00 | İmamoğlu, "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişi S.B. ile ilgili sözleri nedeniyle yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında yaptığı savunmayla ilgili soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. "Bir kişi, mahkeme salonunda yaptığı beyanlar nedeniyle, haberi olmadan ve herhangi bir bildirim yapılmadan böyle bir davayla karşı karşıya kalabilir mi?" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce başka bir duruşma salonunda, duruşma çıkışında avukatımla kısa bir görüşme yaptıktan sonra, hakkımda bir hakaret davası açıldığını öğrendim.

Şunu sormak istiyorum: Bir kişi, mahkeme salonunda yaptığı beyanlar nedeniyle, haberi olmadan ve herhangi bir bildirim yapılmadan böyle bir davayla karşı karşıya kalabilir mi? Bu mümkün müdür?

Savcılık bu süreçte mahkeme salonundaki beyanları doğrudan dinliyor mu? Daha mahkeme tutanakları yazıya geçmeden bu şekilde işlem başlatabilir mi?"

18.21 | Savunma sırası, 67 yaşındaki Mehmet Karataş'a geçti.

17.35 | Ara sona erdi. Tutuklu isimler salona girerken “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atıldı. Heyetin yerini almasıyla birlikte Ebubekir Akın’ın savunması yapmaya başlayacak.

16.15 | Selenay Erçetin Kazcı'nın savunması sona erdi. Mahkeme heyeti duruşmaya ikinci kez ara verdi. Duruşma, aranın ardından tutuklu sanık Ebubekir Akın'ın savunmasıyla devam edecek.



14.30 | Duruşmaya verilen ara sona erdi



Verilen aranın ardından duruşma yeniden başladı. Bazı gazeteciler salona alınmazken Ceyhun Avşar'ın avukatı Abuzer Uzun'un savunması kaldığı yerden devam ediyor.

Metroyu yapan şirketin SGK borcu olmasına rağmen ihaleyi kazandığı iddiasına yanıt veren Uzun, "SGK borcu olmadığına dair raporun tarihi 14 Nisan. Müvekkilim tam 1 ay sonra gözaltına alınıyor. Belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumu düzenliyor. Gelen yazıya rağmen savcı tutuklanmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

SGK borcu var denilen şirketin devletin bir çok kurumunda ihaleye girdiğini belirten avukat Uzun, bu konuda savcılığın resmi yazıları değil bilirkişi raporunu esas aldığını ifade etti. Uzun, bilirkişi İ.S.'nin kamu ihale mevzuatında uzmanlığı olmadığını, kamu maliyesi ve genel muhasebe alanlarında çalıştığına dikkati çekti.



Savcılığın suçlamalarını dayandırdığı bilirkişi raporuna da tepki gösteren Uzun, bilirkişi İ.S.’nin ihale şartnamesini dahi okumadığını öne sürdü. Uzun, “SGK’nin ‘yok’ dediğine ‘var’ diyebilen bir bilirkişiyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.



12.55 | Duruşmaya ara verildi

Avukat Uzun'un savunması devam ederken mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası verdi. Duruşma, Uzun'un savunmasıyla devam edecek.



11.00 | Ceyhun Avşar'ın avukatı Abuzer Uzun'un savunması başladı. Kamu zararı iddiasıyla şikayetçi olan AKP'li avukat Ogün Kuzu'nun dilekçelerinin sistemde gözükmediğini, savcılığın algılarıyla uğraştıklarını söyleyen Uzun, "Bizim örgütle ilgili suçlamamız yok ama bu yüzden tutukluyuz" dedi. Savcılığı iki ayrı işi aynı gibi gösterdiğini ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen bilirkişinin de aynı olmadığını belirten avukat Uzun, savcılığın bu durumu iddianameye yansıtmadığını belirtti.



Ogün Kuzu'nun ihbarının ardından ihale bilgilerinin sızdırıldığı iddiasının İstanbul Valiliği tarafından da yalanlandığına dikkati çeken avukat Uzun, "Valilik müvekkilim tutukluyken, hakkında soruşturma izni verilmemesine karar veriyor. İhbarcı istinafa gidiyor. İstinaf yeterli delil, belge yok diyor. Yani yargı da bir usulsüzlük görmüyor" ifadelerini kullandı.



Danıştay'ın da açılan davada ihalenin usule uygun bulduğunu belirten avukat Uzun, "Tam bu noktada cumhuriyet savcısı çıkıyor, usulsüzlük vardır diyor ve soruşturmaya dahil ediyor" ifadelerini kullandı.

10.50 | Tutuklu sanıklar, avukatlar, gazeteciler ve mahkeme heyeti salondaki yerini aldı. Duruşma, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın sorgusuyla başladı.

Gazeteciler bugünkü duruşmaları, İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ'ın fotoğraflarının bulunduğu "Gazetecilik Suç Değildir" yazılı rozeti takarak takip ediyor.

Mahkeme başkanı Avşar'a, "İhalelerde neden Cengiz, Makyol gibi şirketleri değerlendirmediniz?" diye sordu. Avşar, "Beklediğimiz teklif gelseydi ihaleyi iptal etmezdik. 641 milyon TL kamu faydası oluşturuldu" yanıtını verdi. Duruşma savcısı, Adem Soytekin ve Ensar Yıldız'ın Kalyon İnşaat'ın yaptığı metroyla ilgili ifadesi olduğunu söyledi. Avşar, "Noterden evrak düzenlenmiş. Nerede peki, noter neredeymiş, kimmiş? İddia makamı bunu yazıyorsa evrakı da koyması lazım. Ama yok" şeklinde konuştu.



Duruşma savcısı, Fatih Keleş'i kastederek, "Fatih abi yüzde 5 al derse yeter mesajını açıklayın" ifadelerini kullandı. Avşar, "Fatih abi" sözüyle kastedilenin Fatih Keleş değil Fatih Gültekin olduğunu söyledi. Bu diyaloğun ardından Avşar'ın avukatı, "Fatih Keleş'i tanır mısınız? Abi diyecek samimiyetiniz var mı?" diye sordu. Avşar'ın yanıtı ise, "Hayır tanımıyorum" oldu.

BİLİRKİŞİ DAVASI 13 TEMMUZ'A ERTELENDİ Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun "adil yargılamayı ve bilirkişi ile tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması da bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde 2 No'lu duruşma salonunda görüldü.



İmamoğlu hakkında, söz konusu basın toplantısında bilirkişi S.B. hakkında dile getirdiği sözler nedeniyle "adil yargılamayı ve bilirkişi ile tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle



İmamoğlu'nun beyanlarının alındığı duruşma 13 Temmuz'da devam edecek.



Öte yandan İmamoğlu hakkında duruşma sırasında yaptığı savunmada kullandığı ifadeler gerekçesiyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlamasından yeni bir soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30.03.2026 tarihli duruşmasında ifade veren sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır." İmamoğlu'ndan mahkemedeki savunmasına yönelik soruşturmaya tepki: "Savcılık mahkemeyi mi dinliyor?"



12.37 | Duruşma ertelendi

İmamoğlu'nun savunmasının ardından mahkeme başkanı duruşmayı 13 Temmuz saat 10.00'a ertelendi.



Mahkeme heyeti, dosyaların başsavcılıktan istenilmesine, dosyanın TCK 277’den ön ödeme kapsamına alınmasına TCK 278’den devam edilmesine karar verdi.



10.45 | İmamoğlu duruşma salonunda

Ekrem İmamoğlu, salona "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları ile girdi.



Bir dava fırtınasıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen İmamoğlu, "Bu kumpasın altına imza atan bir avuç muhteris bu senaryoyu yazan herkesle birlikte kendi iftiralarında boğulacaktır. Diğer salonda 4 bin sayfalık bir iftiraname var ve benim tarifimle bir çöptür, çöp olmaya da devam edecektir, çöp olmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, devamla şu ifadeleri kullandı: "Özellikle beni ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hedef alan bu raporları Kim yazmış hep aynı isim çıkıyor karşımıza Satılmış bey. Böyle bir durumu eleştirdiğim için yargılanıyorum gerçekten bu absürt dava. Ne yazık ki sizin de ifade ettiğiniz gibi çok yoğun mesaimizi harcıyoruz buna."

Hakkında yürütülen davalara değinen İmamoğlu, "Helal diplomama karşı açılan ceza davasıyla başlayayım. Benim gösteremeyeceğim üniversite arkadaşım yok stat doldururum. Bazıları tavla oynayacak arkadaş bulamaz" dedi.



"BİZ Mİ ÖRGÜTÜZ YOKSA BU SİSTEM Mİ ÖRGÜTLÜ BİR SUÇ İŞLİYOR?"Suçlamalara tepki gösteren İmamoğlu, "Biz mi örgütüz yoksa her davayı aynı bilirkişiyle aynı savcılarla kurgulayan, sonra o isimleri ödüllendiren bu sistem mi örgütlü bir suç işliyor?" diye sordu.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'ye yapılan operasyonla ilgili, "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" ifadelerini anımsatan İmamoğlu, "Yargıdaki ahtapot kolları deyişi sayın Cumhurbaşkanına ait. Kişi kendinden bilir işi" dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ateş olsan cirminiz kadar yer yakarsınız." Bir savcı ile aralarında geçen diyaloğu aktaran İmamoğlu, "Savcı odasında bana dedi ki; 'Ekrem Başkan yarın siz Cumhurbaşkanı olursunuz biz o tarafa geçeriz siz bizi yargılarsınız.' Ben 'Suç mu işliyorsunuz?' dedim. O ifademden sonra tutuklandım. İşte zihniyet bu. Adaleti temsil eden makamın zihninde adalet yok. 'Siz', 'biz' diyor bana..." şeklinde konuştu.



Yargılama süreçlerini eleştiren İmamoğlu, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz Sayın Hakim? Cumhurbaşkanı, çok önemlidir yani. Bir eve bakalım, inşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak. Bir eve baktığınızda babadır biliyor musunuz? Annedir… Benim için öyledir yani. Demokrasi elbette, taraf elbette, parti elbette ama bir Cumhurbaşkanı, seçildiği an itibarıyla bir baba hüviyetine geçer yani. Kaşları çatık, kızgın, öfkeli; ona oy vermeyen terörist ama ona oy verenlere ‘hahaha hihihi’ sırıtan bir yüz… Hani ayartmışsa atmışsa bir başka partiden bir belediye başkanı, o elini ayağa kaldırmalara falan, şarlatan bir milletvekili falan… Ne kadar mutlu oluyor. Ben anlamıyorum. Ben öyle adamın yanına yaklaşamam yani. Vallahi yaklaşamam… Yanıma yaklaştırmam. Allah uzak tutsun. Bundan keyif alan bir insan olur mu Sayın Başkanım? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı herkesi sevecek. Bana göre Cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz? Adalettir, vicdandır, şefkattir, merhamettir. Bana göre Cumhurbaşkanı, Atatürk'tür. Öfke değildir, nefret değildir, kindar nesil yetiştirmeyi hedefleyen değildir. Sevecek ya, çocukları sevecek, bebeği sevecek bebeği; o bebeği sevecek. Anayı sevecek, kendine oy vereni değil bakın; herkesi sevecek, 86.000.000 insanı sevecek." "ÖFKEM ÇOK BÜYÜK" Silivri'de yapımı devam eden duruşma salonuna değinen İmamoğlu, "Bir dava için duruşma salonu yaptırılır mı? 1,5 milyar lira bir duruşma salonu için harcanır mı? Bu ancak inşaatçılığa, gayrimenkule meraklı bir yargı mensubunun aklı olabilir. Ben o akla da akıl demem. Artık mesele sadece bir kişi ya da bir dosya değildir. Mesele, yargının nasıl yönlendirildiğinin açıkça gösterilmesidir. Burada kurulan düzen; hukuka göre değil, beklentiye göre karar verenleri ödüllendiren, hukuka sadık kalanları ise cezalandıran bir düzendir" dedi.



Burada kurulan düzenin hukuka göre değil, beklentiye göre karar verenleri ödüllendiren, hukuka sadık kalanları ise cezalandıran bir düzen olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Öfkem çok büyük sayın hakim. Saklanamaz bir boyuta gelmiştir; bu ülkede artık adil yargılama 'istediğimizi vermezsen seni aylarca tutuklu yargılarız' anlayışla yapılıyor. Örneği var; aklım almıyor; bir emekçi neden hapse atıldığını bilmiyor. Hapis yattığı için işten çıkatıldı. Sıfır maaş! 35 yaşında bir baba..."



"GAZETECİLER NEDEN HAPİSTE?"İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i eleştirerek, "İnsanları, aileleri mağdur ediyorlar, haysiyet suikastlığı yapıyorlar. Sonra ‘annem üzülüyor, babam üzülüyor.’ Vah benim garibim, vah benim mini minnacığım. Bakan tapu listesi çıkınca kime saldıracağını şaşırdı. Tek dertleri yaptığı rezillikler konuşulmasın. Babasına kimse bir şey demesin, çok üzülüyormuş ama çocuklar, anneler feryat feryat ağlasın öyle mi? Hak ettikleri muameleyi adil yargı geldiğinde görecek" diye konuştu. İmamoğlu, "Cesareti artırmanın gerektiği her şeyi yapacağım, asla vazgeçmeyeceğim. Bu kumpasların içinde olanlar ‘anayasal düzeni bozma’ suçundan hesap verecektir. Aziz milletimiz hesabı da sandıkta kesecektir" dedi. Ekrem İmamoğlu, "Gazetecilik yaptığı için Alican Uludağ, İsmail Arı, Merdan Yanardağ neden hapiste? BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen neden hapiste?" diye sorarak, tutuklamalara tepki gösterdi. ERDOĞAN'LA ARALARINDA GEÇEN DİYALOĞU ANLATTI İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aralarında geçen bir diyaloğu da anlattı. Erdoğan’ın Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Makarios’u gösteren bir rölyefi de içeren bir heykel dikildiği iddiasında bulunduğunu bir görüşmeleri sırasında Erdoğan’la bu konuyu konuştuğunu anlatan İmamoğlu, “Bir Cumhurbaşkanı her gün iftirada bulunur mu? Yalan ifade kullanır mı? Masumiyeti çiğner mi? Hakaret eder mi?” diye sordu. İmamoğlu, bahsi geçen diyaloğu şöyle anlattı: “Bana 2-3 yerde, 'Makarios'un anıtını yapan kişi' diye hakarette bulundu. Makarios'un anıtını yapmışım!.. Dedim ki: 'Sayın Cumhurbaşkanı, yani böyle şeyler söylüyorsunuz, bakın anıt budur.' Yani anlattım kendisine. 'Bunu demeyin' dedim yani. Bana ne dedi biliyor musunuz? 'Ohoo' dedi, 'Sayın Başkan, sen daha neler göreceksin’ dedi bana. Ben de kendisine şunu söyledim: 'Siz benim Cumhurbaşkanımsınız, millet sizi seçti. Siz bunu yapamazsınız. Siz yalanı, iftirayı böyle kullanamazsınız.' Ben bunu adayken yüzüne söyledim.” 10.30 | İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu "bilirkişi davasını" izlemek üzere salona geldi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 ismin yargılandığı İBB Davası, 12. gününde devam ediyor



İmamoğlu'nun yargılandığı bilirkişi davası da bugün Silivri'de görülecek



Dilek İmamoğlu bilirkişi davasını izlemek üzere duruşma salonuna geldihttps://t.co/RTtEp4yly0 pic.twitter.com/x34Qpgriqh — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 30, 2026

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak 2025’te yaptığı bir konuşmada, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında isim vermeden eleştirilerde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı gün İmamoğlu hakkında "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Gürlek ile ilgili soruşturmanın ardından İmamoğlu, Saraçhane’de, “Turpun Büyüğü” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. CHP’li belediyeler ve kendisi hakkında yürütülen soruşturmaların çoğunda bilirkişi olarak S.B.'nin görevlendirildiğini anlattı.

Ardından İmamoğlu’na, "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs"ten dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak 2025’te düzenlediği basın toplantısında, "açıkça, bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği, dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere, bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı" iddia ediliyor.

Bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla, bilirkişinin, İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülen çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yaptığı resmi bilirkişilik görevini etkilenmeye çalışıldığı öne sürülen iddianamede, böylece İmamoğlu’nun, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği savunuluyor.