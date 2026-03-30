İBB davası 12. gününde: Ekrem İmamoğlu iki ayrı davada hakim karşısında

Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB Davası devam ediyor.

Duruşmada, tutuklu isimlerin savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Bugüne kadar duruşmada toplam 15 tutuklu ismin savunması alındı.



DURUŞMADAN |

10.50 | Tutuklu sanıklar, avukatlar, gazeteciler ve mahkeme heyeti salondaki yerini aldı. Duruşma, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın sorgusuyla başladı.

Mahkeme başkanı Avşar'a, "İhalelerde neden Cengiz, Makyol gibi şirketleri değerlendirmediniz?" diye sordu. Avşar, "Beklediğimiz teklif gelseydi ihaleyi iptal etmezdik. 641 milyon TL kamu faydası oluşturuldu" yanıtını verdi. Duruşma savcısı, Adem Soytekin ve Ensar Yıldız'ın Kalyon İnşaat'ın yaptığı metroyla ilgili ifadesi olduğunu söyledi. Avşar, "Noterden evrak düzenlenmiş. Nerede peki, noter neredeymiş, kimmiş? İddia makamı bunu yazıyorsa evrakı da koyması lazım. Ama yok" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun "adil yargılamayı ve bilirkişi ile tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması da bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde 2 No'lu duruşma salonunda görülüyor.İmamoğlu hakkında, söz konusu basın toplantısında bilirkişi S.B. hakkında dile getirdiği sözler nedeniyle "adil yargılamayı ve bilirkişi ile tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle dava açılmıştı.Ekrem İmamoğlu, salona "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları ile girdi.Bir dava fırtınasıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen İmamoğlu, "Bu kumpasın altına imza atan bir avuç muhteris bu senaryoyu yazan herkesle birlikte kendi iftiralarında boğulacaktır. Diğer salonda 4 bin sayfalık bir iftiraname var ve benim tarifimle bir çöptür, çöp olmaya da devam edecektir, çöp olmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.İmamoğlu, devamla şu ifadeleri kullandı: "Özellikle beni ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hedef alan bu raporları Kim yazmış hep aynı isim çıkıyor karşımıza Satılmış bey. Böyle bir durumu eleştirdiğim için yargılanıyorum gerçekten bu absürt dava. Ne yazık ki sizin de ifade ettiğiniz gibi çok yoğun mesaimizi harcıyoruz buna." Hakkında yürütülen davalara değinen İmamoğlu, "Helal diplomama karşı açılan ceza davasıyla başlayayım. Benim gösteremeyeceğim üniversite arkadaşım yok stat doldururum. Bazıları tavla oynayacak arkadaş bulamaz" dedi. Suçlamalara tepki gösteren İmamoğlu, "Biz mi örgütüz yoksa her davayı aynı bilirkişiyle aynı savcılarla kurgulayan, sonra o isimleri ödüllendiren bu sistem mi örgütlü bir suç işliyor?" diye sordu.



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB'ye yapılan operasyonla ilgili, "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" ifadelerini anımsatan İmamoğlu, "Yargıdaki ahtapot kolları deyişi sayın Cumhurbaşkanına ait. Kişi kendinden bilir işi" dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti: "Ateş olsan cirminiz kadar yer yakarsınız." 10.30 | İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da "bilirkişi davasını" izlemek üzere salona geldi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 ismin yargılandığı İBB Davası, 12. gününde devam ediyor



Dilek İmamoğlu bilirkişi davasını izlemek üzere duruşma salonuna geldi

