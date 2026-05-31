İBB davası 9 gün aranın ardından yeniden başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar sonrasında açılan ve aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 414 sanığın yargılandığı davada duruşmalar yeniden başlıyor. D

Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen dava 9 günlük aranın ardından, 1 Haziran saat 10.00 itibariyle yeniden görülmeye başlayacak. Davaya sanık savunmaları ile devam edilmesi bekleniyor.

GERİLİMLERLE GEÇTİ

Davanın geçtiğimiz günlerinde Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında söz hakkı ve hitap biçimi nedeniyle tartışma yaşanmıştı. İmamoğlu’nun avukatları ve diğer sanık müdafileri peş peşe reddi hakim taleplerinde bulunmuş, mahkeme heyeti ise bu talepleri reddetmişti.

Sonraki celselerde tutuklu sanıkların savunmaları alınırken, cezaevi koşulları, etkin pişmanlık ifadeleri ve soruşturma sürecindeki usul tartışmaları öne çıkmıştı.

GÖZLER YENİ ARA KARARLARDA

Davada bugüne kadar yapılan tutukluluk incelemelerinde bazı tahliye kararları verilmişti. Son incelemede mahkeme 15 tutuklu hakkında tahliye kararı vermiş, buna karşın çok sayıda sanığın tutukluluğunun devamına hükmetmişti.

Yeni celselerde hem savunmaların sürmesi hem de yeni tutukluluk değerlendirmelerinin yapılması bekleniyor. Davanın seyrini etkileyebilecek ara kararların çıkıp çıkmayacağı ise yakından izleniyor.

Bir sonraki tutukluluk incelemesi ise 18 Haziran'da yapılacak.

TAHLİYELER OLMUŞTU

İBB davasının 21 Mayıs tarihinde yapılan 41. ve son duruşmasında aralarında savcı İBB çalışanı Yazılım Mühendisi Iraz Bayrak, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Kültür A.Ş. çalışanı Gökhan Köseoğlu hakkında tahliye talep etmişti.

Mahkeme heyeti, tahliyesi talep edilen 5 ismin yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun "kasası olmakla" suçlanan çocukluk arkadaşı Seza Büyükçulha, İSKİ Planlama Şube Müdürü Ahmet Şahin, Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya ve İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak hakkında tahliye kararı vermişti.

Mahkeme 2 Nisan'daki oturumda 18 kişinin tahliyesine karar vermiş, 30 Nisan'da yapılan tutukluluk incelemsinde ise 15 kişi tahliye edilmişti.