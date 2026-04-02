İBB Davası avukatından MASAK raporunda işlem hatası tespiti: "Yüzde 39 çıkması gereken oran nasıl yüzde 253 olarak yazıldı?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nda tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talebi alınmaya devam ediyor.

Bugünkü duruşmada tutuklu iş insanı Hüseyin Köksal'ın avukatı Baver Kaya, tahliye talebinde "MASAK raporunda işlem hatası yapıldığını" söyledi.

"Şimdi iddianamedeki o meşhur MASAK raporlarından sadece tek bir örnekle suç şüphesinin ne kadar 'boş' olduğunu somutlaştıralım" diyen Kaya, "Size sunduğum evraklarda, 4 Haziran tarihli MASAK raporunun 59. ve 60. sayfaları mevcut. Burada müvekkilin bir şirketine dair kârlılık hesaplanmış. Lütfen siz de açın, birlikte bir hesaplama yapalım" ifadelerini kullandı.

"2023 YILINDA YAPTIKLARI İŞLEM DOĞRU"

Şirketin kârlılığı üzerinden bir suç kurgulandığını belirten Kaya, "Rapordaki rakamları alt alta koyduğunuzda, basit bir matematik hatasıyla değil, tamamen zorlama bir kurguyla karşılaşıyoruz. 2023 yılında yüzde 40 kârlılık hesaplanmış. Kârlılık hesaplamasını basit, otomatik bir işlemle yapmışlar; net kârı net satışa bölmüşler. Bu husus kârı verir mi vermez mi ayrı bir tartışma konusu ama bu formül üzerinden ilerleyelim. 2023 yılında yaptıkları işlem doğru; net kârı net satışa bölmüşler ve yüzde 40 oranı çıkmış. Ama bu kârlılık dikkat çekici değil, savcılığın işine yaramaz. Ki önceki yılları dikkate alırsak oran daha da düşük ama onlardaki matematik işlemi de doğru, yani doğru bir şekilde bölmüşler" dedi.

"İŞLEM 2024 YILINDA TERSİNE ÇEVRİLMİŞ"

"Gelelim 2024 yılına. Raporda birden yüzde 253 gibi olağanüstü, iddianamede de altı çizili bir orana yükseldiği iddia ediliyor" diyen Kaya, "Bu oran dikkat çekici bulunmuş, fahiş kârlılık olarak değerlendirilmiş; eylem 61, 62, 63 ve 70'te aleyhe delil olarak belirtilmiş. Matematik işlemini o tablodaki verilerle beraber yapalım istiyorum, hesap makinesi de çıkartabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Avukat Baver Kaya, şunları anlattı:

"Şirketin 2024 yılındaki net kârı 326 milyon, net satışı 826 milyon. Net kârı net satışa bölelim, kaç çıkar? Yüzde 39. Şirketin 2024 yılı kârlılığı görevlilerinin formülüne göre yüzde 39'dur. Peki nasıl oldu da yüzde 39 çıkması gereken oran yüzde 253 olarak, olağanüstü bir oran olarak yazıldı?

Biz bunu bir süre düşündük ve sonunda bulduk. Raporda önceden yapılan işlem 2024 yılında tersine çevrilmiş. Yani net satışı net kâra bölmüşler. Bir örnekle; 100 liralık satış yaptınız ve 10 lira kâr ettiniz, 100'ü 10'a bölüp "yüzde bin kârlılık var" demişler. Bizce bu basit bir matematik hatası değil. Yani en azından ben MASAK'ta basit bir matematik işlemini yapmaktan aciz, liyakatsiz kadroların olduğunu düşünmek istemiyorum. Bunun yerine görevini kötüye kullanan, talimatla çalışan kadroların olduğunu düşünmek daha rasyonel geliyor. Çünkü ihalelerde bir usulsüzlük olduğu iddiasını güçlendirebilmek için fahiş kârlılık yaratması gerekiyordu savcılığın ve sanıyoruz bu şekilde yaratmaya çalıştılar."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

"Tüm raporlarda bunun gibi birçok örnek var" diyen Kaya, "Müvekkille ilgili 4 Haziran ve 4 Kasım'da raporlar hazırlandı. Biz bu raporlarda imzası olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yine verdiğimiz evraklarda şikâyet dilekçesini görebilirsiniz, oradaki tespitleri daha detaylı inceleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.