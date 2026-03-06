İBB davası: "Aykut Erdoğdu'nun tutukluluğu peşin cezaya dönüştü"

Kamuoyunda “İBB davası” olarak bilinen yargılamada tutuklu sanıkların durumuna ilişkin tartışmalar sürüyor. Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada davada 105 tutuklu sanık bulunduğunu ve bugüne kadar yapılan tutukluluk incelemelerinde hiçbir sanık hakkında tahliye kararı verilmediğini belirtti.

Ersöz, 9 Mart’ta yapılacak duruşma öncesinde bugün gerçekleştirilecek tutukluluk incelemesinin kritik olduğunu ifade etti.

“TUTUKLAMA PEŞİN CEZAYA DÖNÜŞTÜ”

Ersöz, özellikle eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun tutukluluğunun hukuki açıdan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Erdoğdu’nun yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduğunu belirten Ersöz, isnat edilen suç, talep edilen ceza ve mevcut infaz düzenlemeleri dikkate alındığında tutukluluğun ölçüsüz hale geldiğini ifade etti.

Ersöz paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

Bugünkü inceleme öncesinde, tutuklu müvekkillerimizle ilgili tahliye taleplerini Mahkeme dosyasına sunduk. Ancak içlerinde Aykut Erdoğdu'nun durumu, isnat edilen suç, tutuklu kaldığı süre ve infaz düzenlemeleri çerçevesinde diğerlerinden ayrılıyor. Tutukluluk hali Özgürlük Hakkı yönüyle orantısız bir müdahale oluşturması yanında telafisi mümkün olmayacak bir mağduriyete de ne yazık ki kapı aralıyor

"TAHLİYE EDİLMEZSE İNFAZ SÜRESİNİ AŞACAK"

Avukat Ersöz, mevcut durumda Erdoğdu’nun tutuklu kaldığı sürenin, iddianamede talep edilen cezanın infazına ilişkin süreyi aşma ihtimali bulunduğunu da vurguladı.

Ersöz’e göre mahkemenin bugün yapılacak tutukluluk incelemesinde tahliye kararı vermemesi halinde tutukluluk süresi fiilen cezanın infaz süresini aşabilecek.

Kamuoyunda "İBB Davası" olarak bilinen yargılamada, 105 tutuklu sanık bulunuyor. İddianamede bu kişilere farklı suç isnatları yöneltilmiş durumda.



Mahkeme bu zamana kadar 4 tutukluluk incelemesi gerçekleştirdi ve hiçbiri hakkında bir tahliye kararı vermedi. 9 Mart tarihli…

105 TUTUKLU SANIK VAR

İBB davasında şuanda 105 kişi tutuklu bulunuyor.

Mahkeme bugüne kadar dört kez tutukluluk incelemesi yaptı ancak hiçbir sanık hakkında tahliye kararı vermedi.

9 Mart’ta yapılacak duruşma öncesinde bugün gerçekleştirilecek incelemede mahkemenin vereceği kararın davanın seyri açısından önemli olacağı belirtiliyor.