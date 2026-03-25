İBB Davası'nda 10'uncu gün: Mehmet Murat Çalık savunma yapacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası devam ediyor.

İBB Davası’nın 10. gününde tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukat sorgusu ve savunması alınacak.

Öğleden sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunması başlayacak.

CANLI BLOG

10.30 | DURUŞMA BAŞLADI

Mahkeme heyetinin salona gelmesinin ardından İBB Davası'nın 10'uncu celsesi başladı.

10.25 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonuna getirildi.

Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla karşılandı.

10.15 | BUĞRA GÖKCE'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Tutuklu sanıklar alkışlar eşliğinde salona getirildi.

Tutuklu İstanbul Planalama Ajansı Başkanı Buğra Gökce'nin doğum günü "İyi ki doğdun Buğra" sloganlarıyla kutlandı.