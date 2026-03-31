İBB Davası'nda 13'üncü gün: Tahliye talepleri alınacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB Davası devam ediyor.

İBB Davası'nda bugün, 1 Nisan Çarşamba ve 2 Nisan Perşembe günü, tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleri alınacak.

Mahkeme heyeti, tahliye taleplerini değerlendirecek ve perşembe günü ara kararını açıklayacak.

Duruşmada mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında 'sahipsiz not' diyaloğu yaşandı.

Mahkeme başkanı kendisine "sayın başkanım" diye bir not kağıdı geldiğini belirterek "Notun içeriğini okumak istemedim ancak herhalde ‘cumhurbaşkanı adaylığı’, ‘Dilek Hanım’ gibi ifadeler olduğu için, ben, Ekrem Bey ile alakalı olduğunu düşündüm" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Alabilirim, istiyorum. Siz deşifre ettiniz. Sizde kalsın da sizindir belki" yanıtını verdi.

Mahkeme başkanı ise, "Size birisi bunu iletmek istemiş, artık sahibini bilmiyoruz; gelirse veririz" dedi.

Mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında şu diyalog yaşandı:

Mahkeme başkanı: Oturumu kapattıktan sonra tarafıma bir not kağıdı getirildi. Bu, avukatlarımızdan herhangi biri tarafından bırakılmış bir kağıt. Not içerisinde, biz daha önce şu konuda uyardık: Sanıklarımızla savunma alışverişi yapılıyor. Bu anlamda jandarma tarafından bize sürekli şikayet geliyor. Biz, avukatlarımızın ve sanıklarımızın savunma alışverişi yaptıklarını belirttikleri için bu hususta çok müdahil olmadık. Notta 'Sayın Başkanım' diye başladığı için, bana hitaben yazıldığını düşünerek, görevli arkadaşlar tarafıma bu notu iletmişler. Hani böyle bir not kağıdı varsa sahibine iade etmek istiyoruz avukatlarımız tarafından. Anladığım kadarıyla sahip çıkan yok. Notun içeriğini okumak istemedim ancak herhalde ‘cumhurbaşkanı adaylığı’, ‘Dilek Hanım’ gibi ifadeler olduğu için, ben, Ekrem Bey ile alakalı olduğunu düşündüm. Not, ‘Sayın Başkanım’ diye başladığı için, görevli arkadaşlar bana hitaben bırakıldığını düşünerek alıp getirmişler. Takdir edersiniz ki ‘örgüt’ iddiamız var; bu tarz not alışverişleri de bizim uygun göreceğimiz, denetime tabi olması gereken hususlar. Yani bunları bu anlamda da uyarmış olayım. Muhtemelen o anlamda da sahibi çıkmıyor; o zaman bizde dursun. Biz de aracı olmuş olmayalım bu not alışverişine.

Mahkeme başkanı: Biz vakıf olmak zorunda kaldık ‘Sayın Başkanım' diye yazdığı için.

Ekrem İmamoğlu: …Alabilirim, istiyorum. Siz deşifre ettiniz. Sizde kalsın da sizindir belki… Ben alırsam daha…

Mahkeme başkanı: Yok, suç teşkil eden bir unsur yok. Sadece bazı ifadeleriniz, Dilek Hanım'ın cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanması üzerine algılanmış. Size birisi bunu iletmek istemiş, artık sahibini bilmiyoruz; gelirse veririz. Hayır, açıklama istemiyoruz; sadece notun sahibi varsa uyarmak istedik. Bu ortam bu tarz alışverişlere müsait değil. Daha dikkatli olursak seviniriz.