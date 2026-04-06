İBB Davası'nda 16'ncı gün | İmamoğlu: Birçok insan masum ve tamamı tutuksuz yargılanmalı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB Davası, görülmeye devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklar salona getirildi.

ERDOĞDU'DAN TEPKİ

Sanık sandalyeleri arasından tutuklu yargılanan Aykut Erdoğdu’nun sesi yükseldi.

Erdoğdu, tutukluluk ve yargılama koşullarına tepki göstererek, "Aşağıda işkence başladı. Ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, su yok, etrafımız pislik içinde! Bu kadar olur mu? Ben milletvekiliyim. Benden kimseye zarar gelmez" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Duruşmada ilk sözü Ekrem İmamoğlu aldı.

İmamoğlu, açıklamasında, "Öncelikle yargılamanın bundan sonraki süreci inşallah hayırlara vesile olsun. Herkesin katkılarıyla, başta sizlerin ve burada bulunan hukukçularınü, hatta katılımcıların, seyircilerin herkesin katkılarıyla hayırlara vesile olsun. Çünkü hayra ihtiyacımız çok yüksek" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ YOĞUN ŞİKAYETİ VAR"

Tutukluluk ve yargılama koşullarına değinen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Önce güncel bir hususu size aktarmak istiyorum. Arkadaşlarımızın da yoğun şikayeti var bu konuda. Bazı hazır paket ürünlerini alıp buraya getirenler, bu sabah cezaevinden çıkışta getirememişler, alamamışlar. Bu hususta mahkemenin mi bir iradesi ya da bu uygulama hapishanelerde ise oraya sizin bir etkiniz olabilir mi? gibi bir hususu… Sonuçta bu tabii eğer sadece cezaeviyse, belki cezaevlerine biz de kendi yazılarımızla dile getirebiliriz. Ama sizin de katkınız olabilir mi diye bu notu iletmek istedim. Bir başka husus; öğle vakti yemek arzumuz vardı. Bu hafta çözülebileceği konusunda katkı talep etmiştik. Komutanlarımız da takip ediyor süreci. Konuştuğumuz hususlar… Yine sizin de katkınız olursa… Çünkü anladığım kadarıyla orada da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı ve buradaki yürütme bu işte yetkili olabiliyor."

"YARGILAMAYA FARKLI BİR YÖN VERMENİZ GEREKİYOR"

"Bir diğer husus Sayın Başkan, Sayın Heyet; perşembe günü çok geç saatte biten savunmalar oldu. 18 arkadaşımız tahliye edilmiştir. Tahliyesi elbette bizleri sevindirmiştir" diyen İmamoğlu, "Tahliye öncesi verdiğiniz kararın bir başlangıç olduğu tarifi, bizlerin bakış açısından, vicdani olarak da adalet açısından da kıymetli bir değerlendirmedir. Elbette yaklaşımınızı önemsediğimizi ifade etmek isterim. Ancak bazı hatırlatmalar yapmayı da önemsiyorum bu çerçevede. Yani kesinlikle yargılamaya farklı bir bakışla yön vermeniz gerektiğinin de bir ihtiyaç olarak altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Gerçekten onlarca mağdur kişinin her gün özgürlüklerinden alınan bir gün olması, can yakıyor. Bedeli ödenmeyecek bir zaman dilimine dönüştüğünü ifade etmek isterim. İnsanların gerçekten bir günü bile tutsak geçirmemesi inancı ve yargılamaya olan inancı, -sadece sizin yargılamanıza değil, daha önce de konuşmamda ifade ettim- buradaki yargılama sürecinin gerçekten hepimiz için çok önemli bir dayanak olan yüce Türk yargısının, yaşamsal bir dayanak olan yüce Türk yargısının itibarına da çok büyük katkı sunduğunu ve sunacağını, alınan her kararla eksi ya da pozitif yönüyle katkı sunacağını da belirtmek zorundayım."

TUTUKSUZ YARGILAMA ÇAĞRISI

Ekrem İmamoğlu, tutuksuz yargılama çağrısında bulunduğu konuşmasında şunları ifade etti:

"Bugün şunu söylemem lazım: Sadece burada tutsak olanlar değil, bazı adli tedbirlerle ilgili süreçler de var. Dosyanızda bunlar mevcut. Bırakın hani bir gün tutsak geçirmeyi; bazı insanların gelirleri ortadan tamamen kaldırılmış, kurumları, şirketleri, yapıları, yaşamlarına el konulmuş biçimde… Ne bileyim işte evde hapis yatanından tutun, işte başka uygulamalar söz konusu. İnsanların bu anlamda da hayatlarını etkiliyor. Ama daha da önemlisi; burada hala babalarından dolayı tutuklu olan evlatlar var, akrabası olduğu için tutuklu olan insanlar var. Gerçekten büyük ızdırap içerisinde olan kadınlar var. Hayatını bürokrasiye ve özellikle kariyerine adamış, devletine hizmet etmiş insanların çektiği acılar var. Bana göre birçok insan burada masum ve tamamı tutuksuz yargılanmalı. Bu yönüyle bunun ele alınmasının, hani ay sonunu beklemek, ara kararı beklemenin dışındaki hamlelerin de çok insani, çok vicdani, adalete büyük katkı sunacağının altını çizmek isterim.

Bunun yanı, sıra burada olmayan ama hâlâ durumu belirsiz, bu soruşturma kapsamında tutuklu olan şoförler, emekçiler, bürokrasiden insanlar var. Ağır ameliyat geçirip, hapiste ameliyatın nekahat dönemini geçiren bürokrat arkadaşlarımız var. Yani bütün bunlar, gerçekten takip edilmesi gerekenler olduğunu düşünüyorum. Bir başka boyutuyla da sözümü toparlama isterim. O da şu: Burada özellikle birtakım uygulamalara maruz kalan, tutsak olan veya dışarıda birtakım adli tedbirlerin büyük sıkıntısı altında ezilen aileler, insanlar, kadınlar, evlatlar, çocuklar olduğu yerde, yanlış uygulanan, tamamen kanuna aykırı olduğunu düşündüğüm ve hukukçuların tarifiyle etkin pişmanlık üzerinden, tabiri caizse toplumun karakterini de etkileyecek şekliyle ödüllendirilmiş gibi, sahadan naralar atacak şekilde hareket eden uygulamaların da çok ciddi kul hakkına sebep olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar için hem hatırlatma hem iyi temennilerimi, iyi dileklerimin altını çizerek size sunmak ama bütün bu tedbirlerin alınması, gerçekten burada sizin adil yargılanmayla ilgili önünüzdeki sürece daha iyi bir zemin hazırlayacaktır. Bizlerin de ve bütün Türkiye'nin de sürece ve yargılamayla ilgili usule, esasa bakışta da çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum.

Çünkü bir operasyonlar gündemi yaşıyoruz. Bunlara girmeyeceğim elbette, burayı ilgilendirmiyor. Ama yaşanıyor. Siyasi olan tarafı var yaşanıyor. Birtakım adli işler, tutuklananlar, gözaltına alınanlar… Bir bakıyorsunuz tamamı serbest bırakılmış, tamamı şu an sahada geziyor. Merkez Bankası'nı dolandıran insanlar sahada geziyor; 3 ayda serbest bırakılmış! Ama burada hayatını devletine adamış insanlar tutuklu, süreçte yargılama geçiriyorlar. Gerçekten çok masum insanlar var. Tekrar altını çiziyorum; kadınlar var, evlatlar var, kardeşler var, aileler var… Çok büyük yük var sırtınızda. İyi yargılama ve adil yargılama sürecinde, karşınızda yargılanan insanlar olarak attığınız her adımda yanınızda olacağımızı, ama aksi takdirde de gereken tepkiyi göstereceğimizi de ifade etmek isterim. İnşallah hayırlara vesile olan bir yargılama sürecini, bu mahkemede bütün arkadaşlarıma yaşatırsınız."

İMAMOĞLU'NDAN SORU

Duruşmada, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'in savunmasına geçildi.

Göreve liyakatle geldiğini, daha önce görev yaptığı belediyelerde tutuklanmayıp İBB'de görev yaparken tutuklanmasının manidar olduğuna değinen Demirel, "Biz Ekrem İmamoğlu değil de başka biriyle çalışıyor olsaydık, hatta o kişi CHP'den biri dahi olsaydı sizin karşınıza gelmeyecektik" ifadelerini kullandı.

Demirel'in savunması sona erdi. Ekrem İmamoğlu, Demirel'e, "Sizinle tanışıklığımız, ideolojik işbirliğimiz oldu mu?" sorusunu yöneltti.

Demirel, "Yoktur" yanıtını verdi.

Demirel ayrıca, "Hiçbir gayrimeşru teklif almadım" ifadelerini kullandı.